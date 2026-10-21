Học sinh Gia Lai làm chủ công nghệ từ sân chơi drone

Giải đấu diễn ra tại nhà đa năng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku). Các đội đến từ hai trường thi trên sa bàn được thiết kế theo chủ đề “Hành trình đại ngàn – Bay cùng miền di sản Biển Hồ - Chư Đang Ya”, đưa các địa danh đặc trưng của Gia Lai vào bài thi thực hành công nghệ. Ảnh: Hoàng Hoài

Với 32 đội thi, các thành viên đều phải tập trung cao độ khi thao tác trên máy tính, phối hợp vận hành drone trong phần thi thực hành. Thông qua hoạt động này, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức lập trình, rèn luyện tư duy logic và kỹ năng phối hợp khi giải quyết nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hoài

Có nhiều đội thi gặp sự cố về code buộc phải kiểm tra và xử lý sửa mã lệnh trên máy tính ngay tại hội thi. Theo quy chế, phần thi lập trình tự động chiếm 60/100 điểm, yêu cầu thiết bị thực hiện lần lượt các cột mốc trên sa bàn theo chương trình đã xây dựng. Ảnh: Hoàng Hoài

Phần thi điều khiển drone bằng tay chiếm 40/100 điểm, đòi hỏi thí sinh quan sát đường bay, điều chỉnh hướng di chuyển và xử lý tình huống trong quá trình vận hành. Ảnh: Hoàng Hoài

Việc kết hợp hướng dẫn với thực hành giúp học sinh từng bước tiếp cận công nghệ thiết bị bay không người lái, góp phần phát triển năng lực khoa học, công nghệ và tư duy sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ảnh: Hoàng Hoài

Các thành viên đội thi đều rất tập trung quan sát đường bay, phối hợp giữa thao tác điều khiển và theo dõi thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khả năng kiểm soát độ cao và hướng di chuyển là những yêu cầu quan trọng khi drone vượt qua các cổng chướng ngại vật. Ảnh: Hoàng Hoài

Mỗi chiếc drone đều do chính các em tự thiết kế, viết code,... để ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong lúc thi, các thao tác can thiệp vào drone phải tuân thủ hiệu lệnh của trọng tài. Ảnh: Hoàng Hoài

Drone di chuyển trên sa bàn mô phỏng địa hình, thực hiện nhiệm vụ điều hướng theo lộ trình được thiết kế. Các cổng bay mô phỏng rừng thông trăm tuổi, đồi chè Tây Gia Lai và khe núi lửa Chư Đang Ya, với yêu cầu cụ thể về độ cao, hướng bay và góc nghiêng của thiết bị. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài thi đấu bay drone tự động và tự lái, các đội thi còn được trình bày song ngữ về sản phẩm drone trước Ban giám khảo, giới thiệu thiết kế và những vấn đề kỹ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm. Đây là dịp để các em thể hiện khả năng diễn đạt ý tưởng, giải thích phương án kỹ thuật và chia sẻ quá trình thực hiện. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau những ngày tháng miệt mài nghiên cứu và thực hành, những chiếc cúp danh giá đã có chủ. Hai cố vấn giáo dục đại diện Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích tại Giải đấu Drone Chi Lăng - Sao Việt năm học 2026-2027, ghi nhận nỗ lực thực hành, vận dụng kiến thức và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh. Ảnh: Hoàng Hoài