Học sinh Gaza trở lại trường học trực tiếp lần đầu sau gần 3 năm

Các em nhỏ tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng truyền thông quốc tế, dẫn dữ liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 98% trường học tại Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến tranh. Các quan chức giáo dục tại đây cho biết khoảng 660.000 học sinh đã mất cơ hội học tập trực tiếp và tham gia giáo dục thường xuyên.

Theo ông Ibrahim Ramadan, Giám đốc giáo dục khu vực Đông Khan Younis, việc mở cửa trở lại các trường học là một cột mốc đáng chú ý đối với Gaza sau cuộc xung đột khiến khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên giáo dục thiệt mạng, trong đó có 532 giáo viên.

"Lần cuối cùng tôi đến trường là từ ba năm trước. Giờ đây, chúng tôi bắt đầu năm học mới; đây là năm của niềm vui, hạnh phúc và thành công", em Moayed Abu Mustafa ở Khan Younis chia sẻ.

Mustafa cho biết em quyết tâm học tập dù phải ngồi bệt dưới đất trong một chiếc lều thiếu thông thoáng, không có giày dép tử tế hoặc vở, bút, đồng thời đã mất nhiều bạn bè trong chiến tranh.

"Bất chấp tất cả những điều đó, chúng tôi vẫn sẽ học; chúng tôi sẽ học ngay cả khi ở trong lều", em nói.

Samar Abu Salmi, 15 tuổi, hiện sống trong một chiếc lều cùng gia đình do phải di dời chỗ ở, cũng trở lại lớp học.

"Chúng cháu từng phải học qua điện thoại và không được gặp thầy cô... giờ đây, chúng cháu lại tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình... dù là từ chiếc lều này sang chiếc lều khác", em chia sẻ khi đứng trong sân của một ngôi trường tạm mới.

Salmi cho biết gia đình em hiện không còn đủ khả năng mua nhiều đồ dùng thiết yếu phục vụ việc học.

"Trước chiến tranh, chúng cháu có đầy đủ mọi thứ - vở, bút, hàng hóa, quần áo, những chuyến đi chơi, và mọi thứ đều có giá cả phải chăng", em nói.

Bất chấp sự tàn phá tại Gaza, cơ quan giáo dục, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và địa phương, vẫn triển khai năm học 2026-2027, thiết lập hàng chục trường học tạm làm từ lều, bạt, tôn và gỗ để đón học sinh.

Một số trường được dựng trên nền đất cát, trong khi tại những nơi khác, lớp học chỉ gồm vài tấm nệm và một tấm bảng đen, khiến học sinh phải chen chúc. Một số địa điểm hiện vẫn là nơi trú ngụ của hàng chục gia đình phải di dời.

Em Yamen Abu Samra, 14 tuổi, cũng đang theo học tại một trong những trường học tạm này.

"Trước đây, chúng cháu thường thức dậy với niềm vui khi được đến trường... Còn bây giờ, mỗi khi đến lớp, chúng cháu lại nơm nớp lo sợ đạn lạc, tên lửa, các cuộc không kích và đủ mọi hiểm nguy khác", em nói.

Theo các quan chức giáo dục, dự kiến ít nhất 540.000 học sinh sẽ tham gia các lớp học trực tiếp vào năm 2026 tại các trường tư thục dựng tạm, trung tâm học tập và các điểm giáo dục dã chiến với sự hỗ trợ của UNICEF. Hình thức học trực tuyến sẽ tiếp tục được duy trì đối với những học sinh không thể đến lớp hoặc đã rời khỏi Gaza trong thời gian xảy ra chiến sự.

Các lực lượng Israel vẫn kiểm soát hơn 60% diện tích Gaza bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2025, thỏa thuận đã chấm dứt các cuộc giao tranh quy mô lớn nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột.

Giới chức Palestine cho biết hơn 73.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza. Chiến dịch được phát động sau khi các tay súng do Hamas dẫn đầu sát hại khoảng 1.200 người tại miền Nam Israel vào tháng 10/2023.

Anh Khaled Aliyan, 30 tuổi, một người buôn bán văn phòng phẩm, cho biết các biện pháp hạn chế nhập khẩu của Israel đã làm giảm nguồn cung và đẩy giá cả lên cao.

"Cuốn vở này trước đây có giá 3 shekel, nay lên tới 15 shekel. Mọi mặt hàng văn phòng phẩm đều đắt đỏ", anh nói.

Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) của quân đội Israel, đơn vị kiểm soát việc ra vào Gaza, chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về các hạn chế nguồn cung và các vụ tấn công nhằm vào trường học. Israel nhiều lần cáo buộc Hamas sử dụng trường học cho mục đích quân sự, cáo buộc mà Hamas luôn phủ nhận.