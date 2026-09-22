Học sinh Gaza trở lại lớp sau gần 3 năm gián đoạn

Các em nhỏ tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), khoảng 98% trường học tại Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại, khiến hơn 660.000 học sinh mất cơ hội học tập trực tiếp.

Năm học mới được triển khai trong điều kiện đặc biệt khó khăn, khi nhiều lớp học được dựng tạm bằng lều bạt, tôn và gỗ, thậm chí ngay trên nền đất cát hoặc trong các khu trú ẩn.

Giới chức giáo dục địa phương cho biết ít nhất 540.000 học sinh dự kiến tham gia học trực tiếp trong năm 2026, song vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất và nguy cơ mất an toàn. Nhiều gia đình không đủ khả năng mua đồ dùng học tập khi giá cả tăng mạnh do nguồn cung bị hạn chế.

Việc mở cửa trường học được xem là bước đi quan trọng nhằm khôi phục hệ thống giáo dục sau xung đột, dù tình hình an ninh vẫn tiềm ẩn rủi ro và phần lớn cơ sở hạ tầng chưa được tái thiết.