Học sinh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng
Ngày 21/9, phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an phường Vĩnh Trạch và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại trên không gian mạng cho học sinh.
Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng, đại diện phòng An ninh mạng, thông tin về tình hình tội phạm công nghệ cao và những phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.
Học sinh được cảnh báo về các thủ đoạn như gửi đường link giả mạo, chứa mã độc; dụ dỗ, xâm hại trẻ em; tuyển cộng tác viên trực tuyến để chiếm đoạt tài sản; mạo danh cơ quan, tổ chức, nhân viên ngân hàng nhằm lấy thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Đáng chú ý, tội phạm có thể lợi dụng AI tạo hình ảnh, video, giọng nói giả mạo người thân để lừa đảo hoặc xâm hại trẻ em.
Thông qua video minh hoạ và các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn nhận diện dấu hiệu bất thường, bảo vệ dữ liệu cá nhân; không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Khi gặp tình huống nghi vấn, các em cần trao đổi với gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước các nguy cơ trên không gian mạng, nhất là những thủ đoạn lợi dụng công nghệ mới để giả mạo, lừa đảo.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hoc-sinh-duoc-trang-bi-ky-nang-tu-bao-ve-tren-khong-gian-mang-a132572.html