Học sinh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng, đại diện phòng An ninh mạng, thông tin về tình hình tội phạm công nghệ cao và những phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng thông tin đến học sinh về tình hình tội phạm công nghệ cao và các thủ đoạn phổ biến trên không gian mạng.

Học sinh được cảnh báo về các thủ đoạn như gửi đường link giả mạo, chứa mã độc; dụ dỗ, xâm hại trẻ em; tuyển cộng tác viên trực tuyến để chiếm đoạt tài sản; mạo danh cơ quan, tổ chức, nhân viên ngân hàng nhằm lấy thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Đáng chú ý, tội phạm có thể lợi dụng AI tạo hình ảnh, video, giọng nói giả mạo người thân để lừa đảo hoặc xâm hại trẻ em.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng hướng dẫn học sinh nhận diện thủ đoạn lợi dụng AI để giả mạo hình ảnh, video, giọng nói nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm hại trẻ em.

Thông qua video minh hoạ và các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn nhận diện dấu hiệu bất thường, bảo vệ dữ liệu cá nhân; không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Khi gặp tình huống nghi vấn, các em cần trao đổi với gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Học sinh tìm hiểu, trao đổi về các nội dung được tuyên truyền.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước các nguy cơ trên không gian mạng, nhất là những thủ đoạn lợi dụng công nghệ mới để giả mạo, lừa đảo.

Dịp này, Công an phường Vĩnh Trạch trao 500 kg gạo cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Võ Nguyên Giáp.