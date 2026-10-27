Học sinh DTTS phía Đông Lâm Đồng tự tin hòa nhập dưới mái trường nội trú

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận tham gia các tiết học

Từ bỡ ngỡ đến hòa nhập

Gần 2 tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027, với Mang Ngọc Nhi, học sinh lớp 10, dân tộc Chơ Ro, ở xã Suối Kiết (Lâm Đồng), căn phòng ký túc xá từng xa lạ nay đã dần trở nên thân thuộc.

Ngày nhập học, Nhi được ba mẹ đưa đến trường. Cùng em sắp xếp từng bộ quần áo, đồ dùng cá nhân vào nơi ở mới, ba mẹ không quên dặn dò con gái trước lúc chia tay. Những lời căn dặn ấy trở thành hành trang để cô học trò lần đầu xa gia đình bắt đầu cuộc sống tự lập.

“Ba mẹ dặn em phải lo học tốt, hòa đồng với bạn bè. Em thấy môi trường ở đây rất thích hợp”, Nhi chia sẻ.

Mang Ngọc Nhi, học sinh lớp 10, dân tộc Chơ Ro, ở xã Suối Kiết và mẹ

Lần đầu các con xa nhà, bà Huỳnh Thị Phương Hoàng, mẹ của Nhi, cũng như bao phụ huynh khác, mang theo nhiều nỗi lo. Nhưng nỗi lo ấy phần nào vơi đi khi bà tận mắt chứng kiến điều kiện ăn ở, học tập tại trường.

“Nhìn cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, tôi rất an tâm gửi con vào đây học. Tôi mong con sẽ học được nhiều điều tốt, phát triển hơn so với điều kiện ở quê nhà”, bà Hoàng nói.

Không riêng Ngọc Nhi, đa số học sinh lớp 10 đã trải qua những ngày đầu với tâm trạng tương tự. Em Nguyễn Thị Thúy Nhiên, dân tộc Raglai (xã Phan Sơn) cho biết: "Lúc mới xuống trường em rất bỡ ngỡ vì gặp bạn mới, trường mới. Sau gần 2 tháng cùng ăn, cùng ở và học tập, em đã hòa nhập với những người bạn trong phòng".

Em đã hòa đồng với các bạn. Cơ sở vật chất ở đây khang trang, sạch sẽ nên em rất vui. Ba mẹ dặn xuống đây phải lo học cho tốt. Em Nguyễn Thị Thúy Nhiên, người dân tộc Raglai, xã Phan Sơn

Cuộc sống nội trú cũng giúp các em học cách tự lập từ những việc nhỏ. Đó là việc tự sắp xếp quần áo, giữ gìn đồ dùng cá nhân. Ngoài ra, các em thực hiện giờ giấc sinh hoạt và chia sẻ không gian chung với những người bạn đến từ nhiều địa phương, nhiều dân tộc khác nhau.

Em Chu Tiến Trọng Tú, học sinh lớp 12, dân tộc Nùng (xã Bắc Bình) đã trải qua hơn 2 năm sống nội trú, vẫn nhớ cảm giác khi mới bước vào lớp 10. Tú chia sẻ, chính môi trường sống tập thể giúp học sinh hình thành kỹ năng làm việc nhóm, biết phân chia công việc và quan trọng hơn là biết tự chăm sóc bản thân.

Đòn bẩy từ những chính sách

Ông Huỳnh Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận, khu vực phía Đông cho biết, trường hiện có 27 lớp với 952 học sinh, với gần 14 dân tộc thiểu số.

Để bảo đảm điều kiện ăn ở cho học sinh, trường hiện có 4 khu ký túc xá với tổng cộng 150 phòng, sức chứa khoảng 1.000 học sinh. Trong đó, 2 khu ký túc xá mới có 96 phòng, 2 khu ký túc xá cũ có 54 phòng. Khu nhà ăn cũng được sửa chữa, đáp ứng khoảng 1.000 chỗ.

Ông Huỳnh Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận, khu vực phía Đông

Phấn khởi hơn, những điều kiện học tập, ăn ở ngày càng được cải thiện tại các trường DTNT cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thông qua các chủ trương, chính sách đầu tư cho giáo dục, điều kiện tiếp cận giáo dục của con em đồng bào DTTS từng bước được nâng lên, nhất là đối với học sinh ở vùng xa, nơi việc đi lại và học tập còn nhiều khó khăn.

Ở đó, sự chăm lo không chỉ thể hiện bằng những dãy phòng học hay ký túc xá được xây mới, mà còn là điều kiện ăn ở, học tập và sự đồng hành của đội ngũ giáo viên trong suốt những năm học xa gia đình.

Khu phòng học của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận, khu vực phía Đông được xây mới

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, do học sinh đến từ nhiều vùng khác nhau, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận từ sớm. Sau 1 tháng bước vào năm học mới, việc học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh đã cơ bản ổn định.

Giáo viên chủ nhiệm cùng các bộ phận của trường tiếp tục theo sát, nhất là học sinh lớp 10, giúp các em thích nghi với môi trường nội trú.

Với những học sinh từ vùng xa, trường nội trú không đơn thuần là nơi học tập. Trong suốt năm học, đây còn là mái nhà chung, nơi các em được học chữ, rèn kỹ năng sống và từng bước trưởng thành. Những căn phòng xa lạ đã trở nên thân quen, những người bạn mới cũng dần gần gũi.

Khu vực nhà ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận, khu vực phía Đông

Từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh, nhiều học sinh thuộc đồng bào DTTS như Mang Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Thúy Nhiên cùng hàng trăm học sinh đã về mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận, khu vực phía Đông học tập.

Phía sau hành trình từ vùng xa đến lớp học là sự kỳ vọng của mỗi gia đình, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước. Những chính sách giáo dục đang góp phần tạo thêm cơ hội, trở thành đòn bẩy để con em đồng bào DTTS học tập, trưởng thành và viết tiếp ước mơ của mình.

Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định các chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, cùng các cơ sở giáo dục có đối tượng hưởng chính sách.

Các khoản hỗ trợ cụ thể như: không đóng học phí; bảo hiểm y tế, đồng phục; dụng cụ học tập, điện nước sinh hoạt… và hưởng thêm 80% học bổng theo mức lương cơ sở.