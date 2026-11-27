Cán bộ Điện lực An Minh phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Tại chương trình, cán bộ Điện lực An Minh hướng dẫn học sinh nhận biết những nguy cơ mất an toàn điện thường gặp trong sinh hoạt; khuyến cáo không tự ý tiếp xúc với dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng; không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt và báo ngay cho người lớn khi phát hiện tình huống có nguy cơ mất an toàn.

Học sinh còn được hướng dẫn những cách tiết kiệm điện đơn giản như tắt đèn, quạt và thiết bị điện khi không sử dụng; tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên và sử dụng thiết bị điện phù hợp với nhu cầu.

Ban Tổ chức trao tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 6 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 6 phần thưởng cho học sinh đạt giải trong phần tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.