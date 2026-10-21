Học sinh đi xe đạp điện: Những quy định an toàn cha mẹ cần biết

Xe đạp điện có ưu điểm thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi học của nhiều học sinh. Tuy nhiên, không phải phương tiện hai bánh sử dụng động cơ điện nào cũng được xếp vào nhóm xe đạp điện. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, xe đạp máy (bao gồm xe đạp điện) và xe gắn máy là những loại phương tiện được phân biệt theo các tiêu chí kỹ thuật riêng. Việc xác định đúng loại xe có ý nghĩa quan trọng, bởi mỗi nhóm phương tiện áp dụng những quy định khác nhau về độ tuổi và điều kiện điều khiển.

Bên cạnh việc lựa chọn phương tiện phù hợp, học sinh cũng cần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cơ quan chức năng khuyến cáo học sinh và phụ huynh không tự ý thay đổi động cơ, pin hoặc kết cấu xe; luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe đạp điện; không chở quá số người quy định và không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Vì vậy, bên cạnh việc xác định đúng loại xe theo độ tuổi, kiểm tra thông số kỹ thuật và bảo dưỡng định kỳ trước khi giao xe, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, rèn luyện cho con ý thức tự giác tuân thủ luật lệ và trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý an toàn khi tham gia giao thông.