Ban giám hiệu và khách mời tại hội thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Học sinh Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú An Giang 1.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các tiết mục tham gia hội thi được dàn dựng phong phú về nội dung và hình thức. Các em đã mang đến nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, mái trường và tình thầy trò. Đặc biệt, những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đã góp phần tạo nên màu sắc riêng của hội thi.

Các tiết mục tham gia cuộc thi.

Không chỉ là dịp để học sinh thể hiện năng khiếu, sự tự tin và niềm đam mê nghệ thuật, hội thi còn là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết. Đối với môi trường giáo dục nội trú, những hoạt động như hội thi càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, năng động, phát triển năng khiếu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thầy Lê Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú An Giang 1, cho biết: Hội thi văn nghệ là hoạt động được nhà trường tổ chức hằng năm nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua mỗi hội thi, các em học sinh có thêm nhiều trải nghiệm thực tiễn, được rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết và trưởng thành hơn trong môi trường tập thể. Đặc biệt, hoạt động còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của học sinh trong môi trường nội trú.

Hội thi không chỉ gửi gắm tình cảm tri ân của các học sinh đến các thầy, cô mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo, tạo động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.