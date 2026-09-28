Học sinh Đắk Lắk nhận diện thuốc lá điện tử từ tình huống cụ thể

Đội THPT Cao Bá Quát 2 đạt giải Nhất trị giá 10 triệu đồng. (Ảnh: TT)

Sáng 28/9, tại Trường THPT Cao Bá Quát, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, diễn ra cuộc thi “Truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026”.

Hoạt động do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng phối hợp với các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk tổ chức.

Đại diện Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng trao đổi với các thí sinh. (Ảnh: TT)

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng; TS Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát; đại diện Công an phường Tân An; lãnh đạo các trường học có đội tuyển tham gia Hội thi.

Khu vực trưng bày tranh tuyên truyền của học sinh Trường THPT Cao Bá Quát. (Ảnh: TT)

Phát biểu khai mạc, TS Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát cho biết, chúng tôi muốn học sinh hiểu rõ tác hại của thuốc lá truyền thống, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

TS Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát phát biểu tại Hội thi. (Ảnh: TT)

"Qua việc tự tìm hiểu, vẽ tranh, biểu diễn tiểu phẩm, các em vừa rèn kỹ năng thuyết trình, phát huy sự sáng tạo, vừa học cách lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc. Nhà trường cũng mong hoạt động này góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh”, TS Thảo nói.

Điểm nhấn là phần tranh tài của 5 đội thi, gồm: Trường THPT Cao Bá Quát (2 đội), Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi, Trường THPT Lê Duẩn và Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Ma Thuột.

Các đội tham gia phần thi: kiến thức, văn nghệ, vẽ tranh và tiểu phẩm tuyên truyền.

5 đội dự thi ở phần trả lời nhanh các câu hỏi. (Ảnh: TT)

Nội dung tập trung vào tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cách xây dựng trường học không khói thuốc.

Đáng chú ý, qua những tình huống gần gũi, các em đã sân khấu hóa thành tiểu phẩm sống động như, tình huống học sinh "rủ rê" nhau hút thử thuốc lá; những lời "ngụy biện" thuốc lá điện tử không gây hại cho sức khỏe; hút thuốc mới oai ...

Bằng cách diễn đạt chân thành, ấm áp, các thí sinh không chỉ giúp người xem nhận diện đâu là lời rủ rê mà còn rèn kỹ năng từ chối; cách chủ động tìm sự hỗ trợ từ người lớn.

Học sinh Trường THPT Cao Bá Quát hưởng ứng Hội thi. (Ảnh: TT)

Em Nguyễn Hoàng Thiên Dy, lớp 12A10, Trường THPT Lê Duẩn cho biết, dù chỉ có khoảng một tuần chuẩn bị sau khi nhận thông tin về Hội thi nhưng các bạn đều tích cực tham gia.

“Hội thi giúp chúng em tìm hiểu sâu hơn về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Qua đó, mỗi học sinh ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc”, Thiên Dy chia sẻ.

Đội thi Trường đội THPT Lê Duẩn đạt giải Nhì. (Ảnh: TT)

Theo đại diện Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng, thông điệp từ hội thi đã gợi ra việc cần làm thường xuyên: Gia đình và nhà trường cùng trò chuyện, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ để học sinh biết ứng xử khi gặp lời mời thử thuốc lá điện tử, kể cả lúc không có người lớn ở bên.

Đội thi Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi đạt giải Ba. (Ảnh: TT)

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải thưởng tổng giá trị 26 triệu đồng (do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng tài trợ) cho các đội, gồm: Giải nhất 10.000.000 đồng thuộc về đội THPT Cao Bá Quát 2; giải Nhì 7.000.000 đồng cho đội THPT Lê Duẩn; giải Ba 5.000.000 đồng thuộc về đội THPT số 1 Nguyễn Trãi và 2 đội còn lại đạt giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.