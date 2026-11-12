Học sinh đá bóng bằng drone, sinh viên điều khiển UAV vượt chướng ngại vật
Cuộc thi sáng tạo và điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) dành cho thanh thiếu niên tại TPHCM năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên đến từ thành phố và các tỉnh, thành lân cận.
Cuộc thi góp phần lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và tinh thần làm chủ công nghệ trong giới trẻ, đồng thời ươm mầm những tài năng UAV, hướng đến các ứng dụng thiết thực trong đời sống.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-cuoc-thi-dieu-khien-uav-drone-2573277.html