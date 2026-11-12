Học sinh đá bóng bằng drone, sinh viên điều khiển UAV vượt chướng ngại vật

HNN - Sự phát triển của các nền tảng số, ứng dụng đọc sách điện tử, thư viện trực tuyến và thiết bị thông minh đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong thói quen đọc. Người đọc đã có thêm nhiều lựa chọn linh hoạt, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện cá nhân thay vì chỉ đọc sách giấy truyền thống.