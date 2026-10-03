Học sinh Cửa Nam hào hứng trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm thông tin, chương trình trải nghiệm "Chúng em là lính cứu hỏa" là hoạt động thiết thực hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001 - 4/10/2026).

Xác định cháy, nổ và các sự cố, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu, ông Nguyễn Tùng Lâm lưu ý, trong những tình huống đó, kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH có thể giúp mỗi người chủ động phòng ngừa, xử lý đúng cách và bảo vệ tính mạng của bản thân cũng như những người xung quanh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục kỹ năng PCCC&CNCH cho học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Các đại biểu tham quan tranh vẽ về đề tài PCCC&CNCH của học sinh phường Cửa Nam. Ảnh: PV

Thông qua chương trình, các em học sinh phường Cửa Nam không chỉ nghe tuyên truyền mà còn được trực tiếp trải nghiệm, thực hành: Từ kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc; trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR-XR; tìm hiểu các phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; thực hành sử dụng bình chữa cháy; trải nghiệm xe thang và tham gia đội hình chữa cháy, cứu tài sản. Đây là những hoạt động sinh động, thiết thực, giúp các em biến kiến thức được học thành kỹ năng thực tế.

Đáng chú ý, các em còn được trải nghiệm công việc của những người lính cứu hỏa, qua đó hiểu rằng để trở thành một người lính cứu hỏa cần có lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sức khỏe và đặc biệt là kỹ năng chuyên môn.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh phường Cửa Nam hào hứng tham gia. Ảnh: PV

"Tôi mong muốn sau chương trình này, mỗi em sẽ ghi nhớ những kiến thức, kỹ năng đã được hướng dẫn; chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy tại gia đình, trường học; không đùa nghịch với lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện và các vật dụng có nguy cơ gây cháy", Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm cho hay.

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ phòng độc cho học sinh. Ảnh: PV

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH như: Nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ trong sinh hoạt và học tập; các biện pháp phòng ngừa; quy trình xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố; kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc; cách sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nội dung được truyền đạt gắn với tình huống thực tế, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm thực hành được tổ chức bài bản, sát với thực tế. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, các em học sinh được trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; đồng thời được tiếp cận, tìm hiểu một số phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại.