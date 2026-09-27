Học sinh có thêm lựa chọn ngành nghề về AI, robot, đường sắt tốc độ cao

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9, quy định danh mục ngành, nghề đào tạo áp dụng cho trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và sơ cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Học sinh có thêm lựa chọn nghề trong các lĩnh vực AI, robot và công nghệ hiện đại.

Từ thời điểm này, các quy định về danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng tại Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực, ngoại trừ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Bổ sung nghề về AI, robot, đường sắt tốc độ cao, theo danh mục mới cập nhật nhiều ngành, nghề gắn với quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, năng lượng và công nghiệp hiện đại.

Trong nhóm công nghệ xuất hiện các ngành, nghề như Trí tuệ nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật robot công nghiệp.

Ở lĩnh vực giao thông, danh mục bổ sung nhiều nghề phục vụ hệ thống đường sắt, gồm Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ dưới 200km/h; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ dưới 200km/h; Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ cao; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ cao; Điều độ điện sức kéo đường sắt và Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị.

Nhóm năng lượng có các nghề Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Danh mục cũng điều chỉnh tên gọi và mã của một số ngành, nghề so với trước. Tên, mã cũ được thể hiện để các cơ sở đào tạo thuận tiện đối chiếu, chuyển đổi chương trình và tổ chức đào tạo.

Một điểm mới của Thông tư là cơ chế cập nhật danh mục theo nhu cầu nhân lực và sự thay đổi của thị trường lao động.

Danh mục được rà soát, đánh giá hằng năm và chỉnh sửa, bổ sung định kỳ ít nhất một lần trong ba năm. Trong thời gian giữa các kỳ điều chỉnh, những nghề mới phát sinh vẫn có thể được rà soát, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT để các địa phương và cơ sở đào tạo triển khai.

Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan có thể đề xuất bổ sung nghề mới khi phát sinh nhu cầu đào tạo. Hồ sơ phải có căn cứ khoa học, thực tiễn; nghề đề xuất cần xuất phát từ nhu cầu nhân lực, có đặc điểm riêng, đồng thời xác định cụ thể công việc và vị trí việc làm sau đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định việc ban hành nghề mới khi có ý kiến thống nhất của ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tư vấn. Sau khi được quyết định, thông tin nghề mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT và bổ sung chính thức vào danh mục tại kỳ rà soát định kỳ tiếp theo.

Với các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật và sức khỏe, việc cập nhật còn có sự tham gia ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục, phụ lục I của Thông tư quy định danh mục áp dụng cho cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề. Phụ lục II dành cho trình độ sơ cấp.

Ở từng nghề, phạm vi trình độ đào tạo được xác định bằng các ký hiệu THN (giáo dục trung học nghề), TC (trung cấp) và CĐ (cao đẳng). Một số nghề kỹ thuật có thể được đào tạo ở cả ba trình độ.

Các cơ sở đào tạo phải rà soát, điều chỉnh tên chương trình theo danh mục mới, đồng thời cập nhật và công khai những ngành, nghề đang tổ chức đào tạo. Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện tại địa phương.

Thông tư cũng quy định việc chuyển tiếp nhằm bảo đảm quá trình học tập của người học không bị gián đoạn. Các lớp đã tuyển sinh trước ngày 1/12/2026 tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ theo tên, mã ngành, nghề đã áp dụng.

Đối với các lớp tuyển sinh từ ngày Thông tư có hiệu lực, cơ sở đào tạo thực hiện theo tên và mã ngành, nghề mới.