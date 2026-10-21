Học sinh có thể dùng tính năng SOS 'Hà Nội Smart Police' khi gặp nguy hiểm

TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cùng vụ án còn có 13 đồng phạm, trong đó vợ của Long - bị cáo Cao Thị Kim Loan bị tuyên phạt 18 năm tù.