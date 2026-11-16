Học sinh Co Mạ tự hào mặc trang phục dân tộc đến trường

Từ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn ra biển, Hòn Nồm nằm án ngữ trước Vũng Chùa như một bức bình phong. Hòn đảo từng được ví là “vương quốc yến sào” nay vẫn có chim yến bay qua, nhưng trong hang không còn thấy tổ. Một đề xuất hợp tác kéo dài 10 năm đang được đặt ra để gọi đàn yến về.