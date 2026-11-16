Học sinh Co Mạ tự hào mặc trang phục dân tộc đến trường
Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ vùng cao, ngay từ đầu năm học 2026-2027, Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ đã phát động phong trào mặc trang phục dân tộc đến lớp vào thứ Năm hằng tuần. Những sắc màu thổ cẩm rực rỡ trên trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Mông, Thái… không chỉ làm bừng sáng không gian học đường mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, khơi dậy ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống trong mỗi học sinh.
Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La trân trọng gửi tới quý độc giả những khoảnh khắc ý nghĩa trong hoạt động “Mang văn hóa đến lớp” của thầy và trò nhà trường – nơi bản sắc dân tộc được gìn giữ, lan tỏa
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/hoc-sinh-co-ma-tu-hao-mac-trang-phuc-dan-toc-den-truong-5dLlja6DR.html