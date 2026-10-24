Học sinh chinh phục tri thức, nhận phần thưởng trăm triệu tại 'Đấu trường EIU'

Bùi Linh Phúc An giành quán quân cuộc thi "Đấu trường EIU" lần 6. Ảnh: BTC.

Sáng 24/10, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) tổ chức Chung kết cuộc thi “Đấu trường EIU” mùa 6 với sự tham gia của 15 thí sinh đến từ các trường THPT ở TPHCM gồm: Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Trường THPT Bình Phú - Bình Dương, Trường THPT Tân Bình - Bình Dương; cùng với Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (tỉnh Vĩnh Long).

Đây là sân chơi dành cho học sinh THPT trên phạm vi cả nước nhằm tạo môi trường trau dồi kiến thức, rèn luyện tư duy, nâng cao kỹ năng. Trước đó, các vòng loại cuộc thi được tổ chức trực tuyến, trực tiếp với sự tham gia của hàng nghìn thí sinh.

Tham gia "Đấu trường EIU", thí sinh sẽ loại đối phương bằng việc trả lời đúng các câu hỏi kiểm tra kiến thức phổ thông lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học…

Mỗi vòng thi sẽ có một thí sinh bị loại để tìm ra quán quân cuộc thi. Ảnh: BTC.

Tại vòng chung kết, 15 thí sinh sẽ trải qua 15 vòng thi. Mỗi vòng, thí sinh trả lời 2 câu hỏi để loại một thí sinh có điểm số thấp nhất. Khi một thí sinh trả lời sai, thí sinh khác sẽ giành quyền bấm chuông trả lời, đúng được cộng 0,5 điểm, sai bị trừ 1 điểm.

Điểm đặc biệt của cuộc thi là tiền thưởng sẽ không cố định mà tăng dần qua cơ chế "tài khoản tích lũy". Số tiền thưởng tích lũy qua mỗi vòng thi và giá trị tiền thưởng mỗi câu hỏi sẽ tăng lên khi thí sinh càng vào sâu vòng trong, đến khi xác định được quán quân.

TS Nguyễn Ngọc Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đánh giá, 15 em tham gia chung kết là những thí sinh xuất sắc và xứng đáng vì đã vượt qua hàng nghìn bạn khác ở vòng thi đấu loại. Ông kỳ vọng cuộc thi năm nay thí sinh sẽ đặt mục tiêu cao hơn, vì phần thưởng tiền mặt do các em quyết định.

TS Huy cho biết, đã có quán quân cuộc thi sau đó lựa chọn Trường Đại học Quốc tế Miền Đông học tập và xuất sắc hoàn thành chương trình đại học trước hạn, cùng với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. “Khi vào học tại trường, các em không chỉ học tập mà còn được tạo điều kiện tham gia các sân chơi, cuộc thi để phát triển kỹ năng”, TS Huy nói.

Khán giả cổ vũ cho các thí sinh. Ảnh: Hà An.

Vượt qua 14 thí sinh, em Bùi Linh Phúc An, học sinh lớp 11T1, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi với phần thưởng tiền mặt tích lũy lên tới 140,7 triệu đồng.

Bên cạnh phần thi chính, Ban tổ chức còn tổ chức hoạt động giao lưu kiến thức với khán giả. Học sinh tham gia cổ vũ trả lời đúng 15 câu hỏi với thời gian nhanh nhất sẽ nhận một chiếc laptop trị giá hơn 12 triệu đồng cùng gói thành viên EIU Fablab miễn phí trong một năm.

Năm 2025, sau khi xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ nhiều trường THPT trên cả nước, em Trần Đậu Tuấn Thành, học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức (TPHCM) đã xuất sắc đăng quang quán quân Cuộc thi "Đấu trường EIU" mùa 5 với phần thưởng tiền mặt 91,9 triệu đồng cùng vòng nguyệt quế.