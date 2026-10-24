Học sinh chia sẻ thông điệp qua hoạt động ngoại khóa 'Nơi trang sách cất lời'

Học sinh tham gia tiểu phẩm minh họa tác phẩm "Sống mòn" của nhà văn Nam Cao tại hoạt động ngoại khóa "Lan tỏa văn hóa đọc - Nơi trang sách cất lời" do Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức

Cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết, xuất phát từ việc thấu hiểu tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với học sinh trường chuyên, chương trình ngoại khóa “Nơi trang sách cất lời” nhằm lan tỏa tình yêu sách trong học sinh khối 10.

Cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động ngoại khóa

"Thông qua hoạt động ngoại khóa, học sinh được lan tỏa văn hóa đọc, duy trì thói quen đọc sách, nhận thức sâu sắc vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức và nuôi dưỡng khả năng tự học. Cùng với đó, các em được phát triển năng lực cá nhân, khơi gợi đam mê văn học, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cảm thụ văn chương. Đặc biệt, hoạt động còn gắn kết học sinh thông qua các hoạt động sáng tạo, chia sẻ và biểu diễn", cô Nguyễn Thị Ái Vân bày tỏ.

Từ hơn 100 bài dự thi của học sinh khối 10, Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã chọn ra 10 phần dự thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các phần dự thi không chỉ giới thiệu những quyển sách hay mà còn mang đến những thông điệp hay và ý nghĩa về cuộc sống.

Với bài dự thi về tác phẩm "Totto-chan bên cửa sổ" của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko, Ngô Sở Văn, học sinh lớp 10 CV1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đặt ra câu hỏi: "Tuổi thơ của mỗi người có gì?". Đã bao lâu rồi chúng ta chưa vui vì những điều nhỏ bé? Đã bao lâu rồi không còn thấy hào hứng với những điều quen thuộc lặp đi lặp lại? Có phải áp lực, trách nhiệm và những lo toan trong thế giới người lớn khiến mỗi người không còn niềm vui như ngày thơ bé?

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa "Lan tỏa văn hóa đọc - Nơi trang sách cất lời"

Còn với Nguyễn Ngọc Như Ý, học sinh lớp 10 CV2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tác phẩm "Sống mòn" của nhà văn Nam Cao đặt ra nhiều suy ngẫm về sự giằng xé giữa khát vọng sống và hiện thực áo cơm ghì chặt. Bi kịch của nhân vật Thứ trong tác phẩm "Sống mòn" là sự mòn mỏi, cạn kiệt của lý tưởng sống. Từ đó, nữ sinh chia sẻ suy nghĩ cá nhân về việc con người gìn giữ ước mơ và phẩm giá của mình giữa cuộc đời nhiều thử thách.

Với Phạm Huy Hoàng, học sinh lớp 10CA3, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nam sinh mang đến cuộc thi thông điệp "Điều làm thế giới rộng lớn hơn không phải những nơi đã đi qua mà là những điều nhận ra thông qua cuộc sống hàng ngày". Mỗi ngày trôi qua, việc học cuốn học sinh đi, khiến các em bỏ quên nhiều niềm vui bình dị, những vẻ đẹp mộc mạc xung quanh vẫn hiện hữu hàng ngày.

"Thế giới không thiếu vẻ đẹp. Điều chúng ta cần là một tâm hồn đủ tinh tế để nhận ra, đủ lắng sâu để rung động và đủ yêu thương để biết gìn giữ", Huy Hoàng chia sẻ.

Riêng với Trần Minh Gia Bảo, học sinh lớp 10CA1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thông qua tác phẩm "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam, em muốn gửi gắm thông điệp về ý nghĩa của ước mơ. Cuộc sống luôn có khó khăn và thử thách, nhưng hi vọng và ước mơ là "vũ khí" mạnh mẽ nhất giúp con người có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Trần Minh Gia Bảo và tập thể học sinh lớp 10CA1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chuyển tải thông điệp về ước mơ thông qua tác phẩm "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam

Theo cô Bùi Thị Bảo Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, hoạt động ngoại khóa "Lan tỏa văn hóa đọc - Nơi trang sách cất lời" do Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức giúp lan tỏa văn hóa đọc vào đời sống học đường, giúp các em học sinh tiếp cận tri thức một cách chủ động, sáng tạo và nhân văn. "Việc học không chỉ có kiến thức và kỹ năng mà cần thái độ học tập đúng đắn. Đặc biệt, giữa dòng chảy hối hả của công nghệ và chuyển đổi số, sách là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa tri thức, đồng thời cũng là người bạn đồng hành giúp bồi đắp tâm hồn, phát triển kỹ năng tự học, trở thành bệ phóng bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức", cô Bảo Ngọc chia sẻ.