Học sinh chạy xe máy 82 km/h, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, ngày 16/10, trên đường Âu Cơ, tỉnh Lào Cai, lực lượng CSGT phát hiện nam học sinh điều khiển xe với tốc độ 82 km/h tại đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 40 km/h. Khi được yêu cầu dừng xe, người này quay đầu bỏ chạy, đi ngược chiều.

Trước đó, khoảng 7h05 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đang tuần tra, kiểm soát thì phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ quy định 42 km/h.

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy, đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều.

Tổ công tác sau đó sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để dừng phương tiện, kiểm tra và xác minh người điều khiển là B.N.G. (SN 5/1/2010, trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).

Nam sinh chạy xe máy 82km/h, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam học sinh về 5 hành vi, gồm chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, không có gương chiếu hậu bên trái, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe và đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm.

Các hành vi trên được xác định theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Tổng mức phạt tiền trung bình đối với 5 hành vi trên, tính theo mức áp dụng cho người thành niên, là 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm vi phạm, B.N.G. đã đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi. Theo khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính, người trong độ tuổi này bị phạt tiền không quá một nửa mức phạt áp dụng đối với người thành niên có cùng hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Người tham gia giao thông cần chấp hành quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tránh những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường.