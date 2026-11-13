Học sinh cần trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Hà Nội tuyên truyền, trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh. Lực lượng chức năng hướng dẫn chi tiết 5 kỹ năng cốt lõi: nhận diện nguy cơ cháy nổ, gọi số khẩn cấp 114, thoát nạn trong môi trường có khói, xử lý khi quần áo bén lửa và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, giúp học sinh bảo vệ bản thân và gia đình.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoc-sinh-can-trang-bi-ky-nang-phong-chay-chua-chay-va-thoat-nan-post675555.antd