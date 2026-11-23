BTC trao giải Nhất hạng mục Trung cấp cho đội học sinh đến từ Trường Tiểu học Bình Thủy.

Vòng Chung kết toàn quốc khu vực miền Nam cuộc thi AIROC 2026 (AI IoT Robotics Challenge) vừa diễn ra tại TPHCM, quy tụ 500 học sinh. Các đội tuyển tranh tài ở 4 bảng Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú, với những thử thách lập trình Robot mang chủ đề đô thị thông minh “Synapse City”.

Tham gia cuộc thi, TP Cần Thơ có 121 học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

BTC trao giải Nhất hạng mục Trung cấp cho đội học sinh đến từ Trường Tiểu học Ninh Kiều - Phân hiệu Trần Quốc Toản.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm và bản lĩnh, học sinh TP Cần Thơ đã đạt giải cao tại cuộc thi với 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 13 giải Ba và 24 giải Khuyến khích; nhiều học sinh đạt giải ở hạng mục Dấu ấn công nghệ, Ý tưởng đột phá, Tài năng triển vọng.

Cụ thể, ở bảng Sơ cấp, giải Nhất thuộc về đội thi học sinh Trường Tiểu học Ninh Kiều - Phân hiệu Trần Quốc Toản; bảng Trung cấp giải Nhất được trao cho đội thi của Trường Tiểu học Bình Thủy.

Với giải thưởng xuất sắc của đoàn học sinh TP Cần Thơ đạt được thể hiện sự quan tâm, đầu tư của thành phố, của ngành Giáo dục thành phố và các cơ sở giáo dục đối với việc phát triển năng lực công nghệ, kỹ năng số và tư duy sáng tạo cho học sinh.

BTC trao giải Nhì hạng mục Sơ cấp.

BTC trao giải Nhì hạng mục Trung cấp.

Cuộc thi AIROC (AI IoT Robotics Challenge) với sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty TNHH Dược Cỏ Hoa, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vì Người Việt và Pythaverse.

Sau vòng thi toàn quốc, các đội học sinh đáp ứng điều kiện tuyển chọn theo kết quả chính thức sẽ tiếp tục dự thi Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, diễn ra ngày 29/11 tại Phú Thọ. Đây là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi và thử sức cùng các đội tuyển quốc tế.

BTC trao giải Ba hạng mục Sơ cấp.

BTC trao giải Ba hạng mục Trung cấp.

Cuộc thi AIROC là sân chơi giáo dục công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và robot, hướng đến phát triển mô hình giáo dục Cyber-Physical. Thông qua các thử thách thực hành, học sinh được tiếp cận những công nghệ mới, vận dụng kiến thức liên môn để thiết kế chiến lược, lập trình và điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ.

Theo thể lệ, cuộc thi năm nay mang chủ đề “SynapseCity”, đặt học sinh vào vai trò những kỹ sư trưởng, xây dựng và lập trình đội robot thực hiện nhiệm vụ xác định, khoanh vùng, trung hòa các nguồn ô nhiễm, góp phần khôi phục môi trường đô thị xanh.

Điểm nổi bật của cuộc thi là yêu cầu các đội phát triển hệ thống robot tự hành hoàn toàn, thực hiện nhiệm vụ mà không có sự can thiệp của con người trong quá trình thi đấu. Các đội phải kết hợp ba năng lực cốt lõi gồm trí tuệ cảm biến, thuật toán tự hành và khả năng phối hợp thông qua IoT.

Trong thời gian thi đấu 2 phút, robot phải thực hiện các nhiệm vụ theo chiến lược của đội, bao gồm khoanh vùng nguồn ô nhiễm, trung hòa các khu vực bị ô nhiễm hoặc thu hồi mẫu ô nhiễm để đưa về phòng thí nghiệm phân tích. Kết quả được đánh giá dựa trên số điểm đạt được và khả năng vận hành ổn định của hệ thống robot.

BTC trao giải Khuyến khích hạng mục Trung cấp.

Niềm vui của cán bộ, giáo viên, học sinh đạt giải tại Cuộc thi.