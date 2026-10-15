Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Mục tiêu cốt lõi của đề án là bảo đảm học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước được tiếp cận nguồn học liệu số chất lượng cao, được chuẩn hóa và miễn phí.

Về nội dung, hệ thống hướng tới hoàn thành bộ học liệu lõi quốc gia cho các môn học, cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông. Các loại học liệu được ưu tiên phát triển gồm: tài liệu tương tác đa phương tiện, mô phỏng thực tế và thí nghiệm ảo.

Một nội dung đáng chú ý khác là kết nối, chia sẻ dữ liệu học liệu số đã được chuẩn hóa với các cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu quốc gia có liên quan; đồng thời kết nối với ứng dụng định danh quốc gia VNeID và các phương thức xác thực phù hợp nhằm phục vụ xác thực người dùng. Tuy nhiên, đề án quy định học sinh không bị hạn chế quyền tiếp cận học liệu chỉ vì chưa có tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh phát triển hạ tầng và nội dung số, đề án chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý giáo dục theo lộ trình. Đặc biệt, Nhà nước ưu tiên nguồn lực, hạ tầng, thiết bị và giải pháp truy cập cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, cũng như học sinh khuyết tật.

Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cơ hội tiếp cận tri thức, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa khu vực đô thị và những địa bàn còn khó khăn.