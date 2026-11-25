Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày dịp Tết Dương lịch (ngày 1/1 Dương lịch). Nếu ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Đối với học sinh, một số địa phương sẽ có lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật, thì kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Sáu (ngày 1/1/2027) đến hết chủ nhật (ngày 3/1/2027). Học sinh trở lại trường học bình thường vào thứ Hai, ngày 4/1/2027.

Học sinh cả nước nghỉ Tết Dương lịch 2027 mấy ngày? (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, với những trường tổ chức dạy học 6 ngày mỗi tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy), học sinh có thể phải đến trường vào thứ Bảy (ngày 2/1/2027) nếu nhà trường không có thông báo điều chỉnh lịch học.

Đối với các trường có kế hoạch học tập riêng hoặc lịch học đặc thù, thời gian nghỉ Tết Dương lịch sẽ được bố trí theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương.

Phụ huynh và học sinh nên theo dõi thông báo chính thức từ nhà trường để nắm rõ lịch nghỉ, chủ động sắp xếp kế hoạch vui chơi, nghỉ ngơi và học tập.

Năm 2027 học sinh có những kỳ nghỉ lễ nào?

Năm 2027, người lao động có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương theo quy định mới, gồm 2 ngày nghỉ lễ mới là Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Nếu tính cả những ngày nghỉ cuối tuần liền kề, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tổng cộng 23 ngày nghỉ lễ, Tết, chia thành 7 kỳ nghỉ.

Cụ thể:

Tết Dương lịch 2027: Nghỉ 3 ngày liên tục từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027 (bao gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027: Nghỉ 7 ngày liên tục từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Trong đó, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Rơi vào thứ Sáu, cộng thêm 2 ngày cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 16/4/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 18/4/2027.

Dịp Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5: Người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2027.

Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7): Rơi vào thứ Ba. Người lao động được nghỉ 1 ngày theo quy định, không nối liền với ngày nghỉ cuối tuần.

Quốc khánh 2027: Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027. Trong đó, gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2027: Rơi vào thứ Tư. Do không trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 1 ngày.