Học sinh bị kỷ luật vẫn có cơ hội được đánh giá lại kết quả rèn luyện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 27/2020 và học sinh THCS, THPT tại Thông tư 22/2021.

Thông tư hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả học tập, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng tính khách quan, công bằng và thực chất trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

Học bạ số trở thành thành phần hồ sơ đánh giá học sinh

Theo quy định mới, học bạ số là một thành phần trong hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá hằng năm của mỗi học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Nhận xét, kết quả đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học sẽ được cập nhật vào học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên học bạ số.

Trách nhiệm xác nhận dữ liệu cũng được quy định cụ thể. Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận. Sau khi giáo viên bộ môn hoàn tất, giáo viên chủ nhiệm ký số xác nhận học bạ số của lớp.

Với cấp THCS và THPT, các thông tin, nội dung đánh giá trong mẫu học bạ hiện hành là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của học bạ số. Trong thời gian chuyển tiếp, hướng dẫn ghi bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với học bạ giấy vẫn được sử dụng.

Lớp 5, 9, 12 có đề kiểm tra chung ở một số môn

Một điểm đáng chú ý của Thông tư 89 là giao sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn.

Việc kiểm tra phải được thông báo trước và tổ chức vào cuối học kỳ I, cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm và tổng hợp kết quả, chịu trách nhiệm về tính khách quan, công bằng, thực chất trong đánh giá học sinh. Với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, nhà trường tự ra đề theo quy định.

Quy định này tạo cơ sở để tăng tính thống nhất trong đánh giá ở một số khối lớp cuối cấp, nhưng không đồng nghĩa tất cả môn học đều sử dụng đề chung. Phạm vi môn học do sở GD&ĐT lựa chọn.

Được kiểm tra định kỳ trên máy tính

Thông tư cũng cho phép trường THCS, THPT tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về hình thức kiểm tra cũng như các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và khả năng truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Đối với học sinh khuyết tật, nhà trường phải có điều chỉnh hợp lý để các em có thể tham gia kiểm tra trên máy tính. Nếu học sinh vẫn không thể thực hiện sau khi đã được điều chỉnh, nhà trường tổ chức kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác; kết quả có giá trị tương đương.

Với học sinh học tại lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường, giáo viên căn cứ vào nhận xét, đánh giá thường xuyên và kết quả kiểm tra định kỳ để đánh giá.

Ở tiểu học, các môn được nêu gồm Toán và Tiếng Việt; ở THCS, gồm Ngữ văn, Toán và những môn học khác mà học sinh có khả năng tham gia.

Học sinh tiến bộ sau kỷ luật được đánh giá lại

Một nội dung khác liên quan đến việc ghi nhận quá trình rèn luyện của học sinh. Trong thời gian học sinh chấp hành kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình động viên, hỗ trợ các em rèn luyện. Sau khi học sinh hoàn thành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, giáo viên chủ nhiệm đánh giá lại kết quả rèn luyện, ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ.

Thông tư cũng quy định học sinh có kết quả rèn luyện cả năm ở mức Chưa đạt nhưng sau thời gian rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được đánh giá từ mức Đạt trở lên sẽ thuộc đối tượng được đánh giá lại kết quả học tập. Kết quả đánh giá lại từng môn học được dùng thay thế kết quả cả năm học để xét lên lớp.