Học sinh bán hàng, truyền thông về bảo vệ môi trường qua dự án học tập liên môn

Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội) tham gia Dự án "Mô hình Giáo dục công dân toàn cầu liên môn về quyền môi trường"

Với chủ đề "Từ rác thải đến cây xanh", dự án học tập liên môn là một trong các hoạt động hướng đến các mục tiêu giáo dục công dân toàn cầu (GCED) và giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) do Tổ chức UNESCO APCEIU (Hàn Quốc) triển khai thực hiện.

Thầy Nguyễn Minh Tài, giáo viên bộ môn Hóa học, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, cho biết, dự án thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ phương pháp sinh hoạt đơn môn truyền thống sang sinh hoạt liên môn dựa trên nghiên cứu bài học, kết nối bốn môn học gồm: Hóa học, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Ngữ văn.

Thầy Nguyễn Minh Tài, giáo viên bộ môn Hóa học, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, báo cáo kết quả thực hiện Dự án "Mô hình Giáo dục công dân toàn cầu liên môn về quyền môi trường"

Các hoạt động hướng đến đảm bảo yêu cầu cần đạt của các môn học gồm: môn Hóa học và Sinh học triển khai các giải pháp khoa học tự nhiên giải quyết vấn đề môi trường đặt ra trong thực tiễn; môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật trả lời câu hỏi quyền hợp pháp của con người là gì, làm thế nào để hiện thực hóa các giải pháp; môn Ngữ văn đặt ra nhiệm vụ làm thế nào thay đổi nhận thức và truyền cảm hứng cho người khác hành động.

"Mỗi môn học đặt ra các nhiệm vụ học tập khác nhau, giúp học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết về các hợp chất carbohydrate, vòng đời rác thải, dấu chân carbon, quyền môi trường theo quy định pháp luật... Song song đó, nhiệm vụ học tập cũng giúp học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ công nghệ số thiết kế sản phẩm truyền thông, mô hình mô phỏng và các sản phẩm hữu ích trong đời sống hàng ngày", thầy Nguyễn Minh Tài cho biết.

Học sinh thiết kế poster Dự án "Mô hình Giáo dục công dân toàn cầu liên môn về quyền môi trường"

Cô Trịnh Minh Tâm, giáo viên môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, chia sẻ, dự án lồng ghép kiến thức về quyền con người trong Luật Quốc tế, pháp luật Việt Nam, các chế tài và quy định trong thực tiễn cũng như 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ diễn tiểu phẩm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và tiêu dùng bền vững

Điểm nổi bật của các hoạt động là tổ chức theo hướng cá nhân hóa, phù hợp năng lực đặc thù của từng nhóm đối tượng học sinh. Đơn cử, học sinh có định hướng theo các ngành khoa học xã hội thực hiện các sản phẩm học tập thể hiện năng lực ngoại ngữ, truyền thông, hội họa và âm nhạc; học sinh định hướng theo các ngành kinh tế thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng của thị trường, tổ chức bán hàng, phân bổ lợi nhuận, quản trị tài chính...

Học sinh ghi chép và quản lý doanh thu sau khi bán hàng

Thông qua các hoạt động, học sinh được phát triển năng lực tự học, sáng tạo, năng lực giao tiếp hợp tác, thuyết trình, bán hàng...

Học sinh giới thiệu và mời khách tham dự mua các sản phẩm từ vật liệu tái chế

Ngoài ra, theo cô Hà Thị Thu Hằng, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, dự án học tập góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ở môn Ngữ văn, bài học "Thuyết trình một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ" trong chương trình Ngữ văn lớp 12 được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa. Thông qua việc biểu diễn các tiểu phẩm, tổ chức phiên tòa giả định, học sinh lan tỏa thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, thay đổi từ nhận thức đến hành động tiêu dùng.

Học sinh gửi tặng các thầy cô trong cụm chuyên môn sản phẩm thực hiện dự án

Phạm Phương Linh, học sinh lớp 11H18, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, bày tỏ: "Dự án học tập liên môn giúp em nhận ra kiến thức không còn riêng lẻ ở từng môn học mà bổ sung cho nhau giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn như tái chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, hiểu biết đúng về pháp luật liên quan quyền con người và các hoạt động truyền thông về tiêu dùng".

Sau phần báo cáo kết quả thực hiện, Dự án “Từ rác thải đến cây xanh” mang đến không gian trải nghiệm thực tiễn sinh động với các gian hàng trưng bày sản phẩm học tập độc đáo của học sinh khối 12. Tại đây, học sinh thể hiện các sản phẩm về quy trình tái chế giấy, sử dụng vật liệu tái chế tạo ra sản phẩm tiêu dùng, các poster và video truyền thông ấn tượng...

Học sinh giới thiệu các sản phẩm từ vật liệu tái chế tại buổi báo cáo dự án

Đặc biệt, dự án sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xã hội và tổ chức môi trường uy tín trong và ngoài nước để phát động chiến dịch thu gom rác thải (nhựa, giấy, nhôm) quy đổi thành hơn 200 cây để trồng rừng tại Việt Nam. Dự kiến, toàn trường sẽ thực hiện các đợt thu gom rác thải, ước tính khoảng 1,5 tấn rác thải để tạo ra các sản phẩm tái chế.