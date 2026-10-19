Học sinh An Giang xây dựng website trải nghiệm di tích Óc Eo - Ba Thê

Học sinh được nhận quà khi tham gia trả lời câu hỏi về văn hóa Óc Eo.

Ngày 19/10, website Khuditichoceo.com do hai học sinh Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận (An Giang) xây dựng được giới thiệu trong toàn trường, mở ra cách tiếp cận mới trong học tập, tìm hiểu lịch sử và văn hóa địa phương.

Dự án do Huỳnh Gia Phát (lớp 11A4) và Lê Trọng Ân (lớp 12A1) thực hiện, dưới sự hướng dẫn của cô Phạm Thị Phương Liên, giáo viên Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn. Xuất phát từ thực tế nhiều học sinh chưa có điều kiện đến tham quan trực tiếp khu di tích, nhóm xây dựng website theo hướng “bảo tàng số”, giúp người dùng khám phá di sản qua môi trường trực tuyến.

Website tích hợp 4 tính năng chính: thực tế ảo VR360 xoay góc nhìn sống động để quan sát đền tháp và hiện vật 3D thời Phù Nam; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI Chat) giải đáp lịch sử 24/7; trò chơi trực tuyến tương tác giúp ôn tập kiến thức về văn hóa Óc Eo; bản đồ số hỗ trợ chỉ dẫn vị trí, lịch trình tham quan, ước tính thời gian và đánh giá thực tế, giúp du khách dễ dàng định vị hành trình đến di tích Óc Eo - Ba Thê.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ số, dự án góp phần đa dạng hóa hình thức học tập lịch sử địa phương, đồng thời đưa giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê đến gần hơn với học sinh và công chúng.