Học sinh An Giang mong muốn được học trong môi trường an toàn, thân thiện

Toàn cảnh hội thảo Phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học gắn với xây dựng trường học hạnh phúc

Chia sẻ tại hội thảo, em Tô Lâm Quỳnh Thư, học sinh lớp 6A1, Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, Rạch Giá cho biết, trường học không chỉ là nơi chúng em học kiến thức mà còn là nơi chúng em được gặp gỡ thầy cô, làm quen với những người bạn mới và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúng em mong muốn mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui; được thầy cô yêu thương, hướng dẫn và lắng nghe; được bạn bè tôn trọng, giúp đỡ và cùng nhau tiến bộ.

Em Tô Lâm Quỳnh Thư phát biểu tại hội thảo

Một ngôi trường hạnh phúc trước hết phải là nơi học sinh cảm thấy an toàn, không bị bắt nạt, không bị trêu chọc hay làm tổn thương bởi lời nói và hành động của người khác. Khi gặp khó khăn, chúng em có thể mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, cha mẹ hoặc những người mà mình tin tưởng. Chúng em mong muốn xây dựng một môi trường thân thiện và tôn trọng. Mỗi bạn đều có tính cách, sở thích và khả năng khác nhau. Chúng em cần biết lắng nghe, không chê bai, không kỳ thị và biết nói lời xin lỗi khi mình làm sai, Quỳnh Thư chia sẻ.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ hiện nay, chúng em cũng cần biết sử dụng mạng xã hội một cách văn minh và an toàn. Không đăng hoặc chia sẻ những thông tin làm tổn thương người khác; không tham gia những trò chơi, thử thách nguy hiểm; đồng thời biết bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Phải biết phòng ngừa và tránh xa các tệ nạn xã hội. Trong những việc cần thiết phải báo với thầy cô và người thân trong gia đình để được hỗ trợ. Là học sinh, chúng em cũng hiểu rằng xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của thầy cô hay cha mẹ mà còn là trách nhiệm của chính mỗi học sinh" Quỳnh Thư nói.

Một học sinh cấp 3 cũng đã mạnh dạn nói lên đều mình mong muốn

Trong khi đó, em Võ Nguyễn Hương Giang, lớp 9, Trường hội nhập quốc ISCHOOL Rạch Giá cho rằng, Trường học không chỉ là nơi kết nối với tri thức mà còn là nơi học cách làm bạn, cách ứng xử và cách vượt qua thất bại. Đồng thời, Giang mong trường học giống như một gia đình, là một nơi an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc, nơi mỗi cá nhân không chỉ được đánh giá bằng thành tích, mà còn được nhìn nhận qua nụ cười, sự cố gắng và niềm hạnh phúc.

Một môi trường an toàn không chỉ an toàn về thể chất mà còn phải an toàn về tinh thần. An toàn không đơn giản chỉ là không có bạo lực mà nó thể hiện qua từng lời nói, từng hành động nhỏ xuất phát từ sự yêu thương, sự cảm thông và giúp đỡ của tất cả mọi người. Đôi khi, những tổn thương lớn nhất lại không để lại vết thương nào trên cơ thể, anh Hương Giang cho hay.

Đồng thời, Hương Giang mong muốn, thầy cô nên quan tâm đến cảm xúc của học sinh, nhà trường nên tạo thêm những hoạt động để học sinh được giao lưu, thể hiện năng khiếu và khám phá bản thân. Cha mẹ nên lắng nghe và đồng hành cùng con thay vì chỉ đặt nặng thành tích và để con tự giải quyết mọi vấn đề trong bế tắc và sợ hãi. Và học sinh cần biết tôn trọng, lắng nghe và đối xử tử tế với bạn bè, không bắt nạt, xúc phạm hay cô lập người khác.

Còn em Đặng Thị Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 11 Hoá, trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thì mong muốn bố mẹ hãy là điểm tựa bình yên, thay vì áp đặt điểm số hay so sánh con với "con nhà người ta", xin hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư của chúng con. Còn nhà trường cần có thêm những không gian tư vấn tâm lý học đường, những buổi chuyên đề kỹ năng sống gắn liền với thực tiễn, và trên hết là sự cởi mở, bao dung từ thầy cô để trường học thực sự là ngôi nhà thứ hai của chúng con.

Ông Huỳnh Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình giáo dục và trưởng thành, học sinh luôn chịu sự tác động của môi trường và các mối quan hệ khác nhau. Bên cạnh những giá trị tích cực từ gia đình, nhà trường và xã hội, các em cũng đang đứng trước những nguy cơ ngày càng đa dạng từ môi trường sống, quan hệ bạn bè và không gian mạng. Việc phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học cần được tiếp cận theo hướng chủ động và toàn diện hơn; không chỉ phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực và hạnh phúc; trong đó, học sinh được bảo vệ, được đồng hành và được hình thành năng lực tự bảo vệ trước những nguy cơ của cuộc sống.