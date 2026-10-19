Học sinh An Giang đưa di sản Óc Eo – Ba Thê lên không gian số

Buổi ra mắt trang web khuditichoceo.com vào sáng 19.10

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh trên các lĩnh vực đời sống, việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đang mở ra những cách tiếp cận mới, sinh động và gần gũi hơn với công chúng.

Tại An Giang, dự án xây dựng trang web khuditichoceo.com của nhóm học sinh Trường THPT Sóc Sơn là một trong những nỗ lực đáng chú ý, thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động tìm hiểu lịch sử và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với di sản quê hương.

Dự án do cô Phạm Thị Phương Liên hướng dẫn, với sự tham gia của các học sinh Lê Trọng Ân (lớp 12A1), Huỳnh Gia Phát (lớp 11A4) và Lê Nguyễn Trọng Nghĩa (lớp 12A1). Từ thực tế nhiều học sinh chưa có điều kiện đến tham quan trực tiếp Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, nhóm đã nảy ra ý tưởng xây dựng một nền tảng trực tuyến giúp người dùng tiếp cận thông tin lịch sử, khám phá di tích và tìm hiểu các giá trị văn hóa ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Không dừng lại ở việc tổng hợp thông tin, nhóm hướng đến xây dựng một không gian trải nghiệm di sản số, kết hợp giữa tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác. Qua đó, việc tìm hiểu văn hóa Óc Eo không còn bó hẹp trong sách vở mà trở nên trực quan, sinh động, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh và giới trẻ hiện nay.

Thầy cô và học sinh Trường THPT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận

Đa dạng trải nghiệm trên nền tảng số

Điểm nổi bật của trang web khuditichoceo.com là tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người dùng khám phá di sản. Trong đó, công nghệ thực tế ảo VR360 cho phép người truy cập quan sát không gian di tích theo góc nhìn 360 độ, chủ động xoay hướng nhìn và tìm hiểu các công trình, hiện vật được giới thiệu trên nền tảng. Tính năng này mở ra cơ hội trải nghiệm không gian di sản từ xa, nhất là đối với những người chưa có điều kiện trực tiếp đến tham quan.

Bên cạnh đó, trang web tích hợp trợ lý ảo AI Chat nhằm hỗ trợ giải đáp các câu hỏi liên quan đến lịch sử, văn hóa Óc Eo và những nội dung được giới thiệu trên hệ thống. Người dùng có thể chủ động đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin theo nhu cầu, qua đó tăng tính tương tác trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Để việc tiếp cận kiến thức thêm hấp dẫn, nhóm phát triển còn đưa vào các trò chơi trực tuyến với hình thức giải đố, vượt thử thách và kiểm tra kiến thức. Thông qua phương thức vừa học vừa chơi, người dùng có thể củng cố những thông tin đã tìm hiểu, đồng thời tạo hứng thú khám phá lịch sử và văn hóa địa phương.

Em Huỳnh Gia Phát, lớp 11A4 Trường THPT Sóc Sơn, thành viên của dự án, hướng dẫn vào trang web

Trang web cũng tích hợp tính năng chỉ dẫn vị trí thông qua bản đồ số, cung cấp thông tin hỗ trợ người dùng định hướng hành trình đến khu di tích. Cùng với đó là hệ thống nội dung giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của Vương quốc Phù Nam, các tư liệu liên quan đến văn hóa Óc Eo và những quy định cần biết khi tham quan di tích.

Sự kết hợp giữa thông tin lịch sử, công nghệ trực quan và các hoạt động tương tác giúp khuditichoceo.com trở thành kênh tham khảo hữu ích, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục di sản trong môi trường học đường. Đặc biệt, nền tảng trực tuyến tạo điều kiện để học sinh tiếp cận kiến thức theo cách chủ động, phù hợp với xu hướng học tập trên môi trường số.

Ba cô trò Trường THPT Sóc Sơn trong buổi ra mắt trang web khuditichoceo.com

Khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ với di sản quê hương

Việc xây dựng trang web càng có ý nghĩa trong bối cảnh tỉnh An Giang đang quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê và hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản trình UNESCO xem xét công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh những nỗ lực của cơ quan quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia, sự tham gia của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa nhận thức và nâng cao ý thức bảo vệ di sản.

Thông qua dự án, các thành viên không chỉ có cơ hội vận dụng kiến thức công nghệ vào thực tiễn mà còn chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương. Quá trình xây dựng nội dung và thiết kế các tính năng cũng góp phần hình thành kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, khả năng tìm kiếm, xử lý thông tin và tinh thần trách nhiệm với sản phẩm do mình thực hiện.

Tại chương trình giới thiệu trang web, học sinh được trực tiếp quét mã QR để truy cập, trải nghiệm các tính năng và tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu về văn hóa Óc Eo. Những câu hỏi xoay quanh địa điểm di tích, Vương quốc Phù Nam, nhà khảo cổ học Louis Malleret, các bảo vật quốc gia, những khu gò khảo cổ và các tôn giáo có ảnh hưởng đến nền văn hóa Óc Eo đã tạo không khí giao lưu sôi nổi.

Ban Giám hiệu, thầy cô Trường THPT Sóc Sơn cùng các thành viên ra mắt trang web khuditichoceo.com

Hoạt động trải nghiệm kết hợp đố vui có thưởng giúp kiến thức lịch sử được truyền tải gần gũi, dễ nhớ hơn. Học sinh cũng được mời chia sẻ cảm nhận, đóng góp ý kiến về nội dung và hình thức của trang web để nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Qua đó, dự án không chỉ được giới thiệu mà còn có thêm cơ hội tiếp nhận phản hồi từ người sử dụng, hướng đến nâng cao chất lượng và tính hữu ích của nền tảng.

Đáng chú ý, nhóm thực hiện mong muốn học sinh không chỉ dừng lại ở việc truy cập trang web mà còn chủ động chia sẻ đường dẫn, mã QR và các kênh truyền thông của dự án trên mạng xã hội như Facebook, TikTok. Đây là cách để thông tin về di sản được lan tỏa rộng rãi hơn, tiếp cận bạn bè, người thân và cộng đồng ngoài phạm vi nhà trường.

Từ một ý tưởng xuất phát trong môi trường học đường, khuditichoceo.com cho thấy công nghệ số có thể trở thành cầu nối giữa di sản với thế hệ trẻ. Khi được tiếp cận bằng những phương thức trực quan, sinh động và phù hợp với nhu cầu, lịch sử, văn hóa địa phương sẽ trở nên gần gũi hơn, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại.

Dự án cũng gợi mở hướng phát huy vai trò của học sinh trong quảng bá di sản thông qua các sản phẩm sáng tạo, tận dụng thế mạnh công nghệ và môi trường số. Với tinh thần chủ động học hỏi, dám nghĩ, dám làm, những người trẻ đang góp phần đưa di sản Óc Eo – Ba Thê đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ An Giang trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa quê hương.