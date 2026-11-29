Đưa bài toán môi trường vào thử thách công nghệ

Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 diễn ra chiều 29/11 tại tỉnh Phú Thọ quy tụ hơn 200 đội thi đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.

Đây là sân chơi công nghệ quốc tế dành cho học sinh, tạo cơ hội giao lưu và tranh tài thông qua các thử thách về Robotics, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Đồng thời, sự kiện góp phần giới thiệu năng lực công nghệ Việt Nam, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đất Tổ Phú Thọ đến bạn bè quốc tế.

AIROC (AI IoT Robotics Challenge) là cuộc thi Robotics tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) dành cho học sinh phổ thông, do Pythaverse phát triển. Tiền thân của cuộc thi là Robothon – sân chơi Robotics quốc tế được khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm. Từ năm 2026, cuộc thi chính thức mang tên AIROC, đánh dấu bước chuyển sang tích hợp sâu hơn các nội dung AI và IoT.

Với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI), AIROC 2026 đề cao nguyên tắc “Lập trình để tư duy”. Thay vì điều khiển robot từ xa, học sinh phải lập trình để robot tự nhận biết môi trường thông qua cảm biến, xử lý dữ liệu, đưa ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ tự động.

Học sinh 6 quốc gia tham gia Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026.

Với chủ đề “Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi đặt học sinh vào bối cảnh các siêu đô thị tương lai phải đối mặt với ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn.

Đảm nhận vai trò kỹ sư trưởng, các đội thi có nhiệm vụ lập trình để robot Leanbot tự động thực hiện thử thách trong 120 giây mà không cần điều khiển từ xa hoặc nhận sự trợ giúp trực tiếp. Robot phải khoanh vùng ô nhiễm, đưa chất trung hòa đến các khu vực bị ô nhiễm và vận chuyển mẫu vật nguy hại về phòng thí nghiệm để phân tích.

Thử thách yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức lập trình, phát huy tư duy logic, khả năng phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và kỹ năng phối hợp nhóm. Khi robot gặp sai sót, các đội phải tự tìm nguyên nhân, gỡ lỗi và thử nghiệm lại.

Đại diện hệ sinh thái Pythaverse cho biết, cuộc thi không đơn thuần là sân chơi với robot mà hướng học sinh đến giải quyết những vấn đề thực tiễn của tương lai. Thông qua thử thách, các em học cách sử dụng công nghệ để bảo vệ môi trường, thay vì chỉ xem AI là công cụ thay thế con người.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 nhấn mạnh, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026.

Theo ông Hiếu, việc đăng cai tổ chức AIROC 2026 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời mở rộng không gian học tập, sáng tạo và hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

“Với chủ đề ‘Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050’, AIROC 2026 đã đặt ra cho các em học sinh một vấn đề mang tính toàn cầu: làm thế nào để vận dụng khoa học và công nghệ vào việc xây dựng một tương lai thông minh hơn, xanh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn”, ông Hiếu chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ mong muốn học sinh tiếp tục nuôi dưỡng trí tò mò, dám đặt câu hỏi, thử nghiệm, không ngại thất bại và kiên trì theo đuổi các ý tưởng sáng tạo. Những ý tưởng được ươm mầm hôm nay có thể trở thành giải pháp góp phần thay đổi thế giới trong tương lai.

Robot Việt Nam trở thành nền tảng thi đấu quốc tế

Một điểm nhấn của AIROC 2026 là toàn bộ các bảng thi sử dụng robot Leanbot do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn robot do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Việc học sinh đến từ 5 quốc gia cùng thi đấu trên một nền tảng robot Việt Nam cho thấy tiềm năng đưa sản phẩm công nghệ giáo dục trong nước tiếp cận thị trường quốc tế.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Leanbot tích hợp Robotics, IoT và AI trên cùng một nền tảng. Trong đó, Leanbot Standard hướng đến học sinh tiểu học; Leanbot IoT dành cho học sinh trung học, hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu cảm biến. Mỗi robot có bản sao số (Digital Twin) để học sinh lập trình, mô phỏng trước khi vận hành thực tế. Thiết kế mô-đun cũng cho phép mở rộng thành các dự án sáng tạo.

Cùng với robot Leanbot, hệ sinh thái Pythaverse cung cấp nền tảng học tập Digital Twin với các khóa học về AI, IoT, Robotics, phân tích dữ liệu; chương trình bồi dưỡng giáo viên và hệ thống thi đấu AIROC liên thông từ cấp trường đến quốc tế.

Mô hình này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ lõi, phát triển tài sản trí tuệ, thương mại hóa và đưa sản phẩm công nghệ giáo dục ra thị trường quốc tế. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại cuộc thi, các thí sinh ở độ tuổi từ 6 đến 20 tranh tài ở 5 bảng đấu, bao gồm 4 bảng Regular và 1 bảng Mở. Ở mỗi bảng, Ban Tổ chức trao 1 giải Vô địch, 1 giải Á quân 1 và 1 giải Á quân 2 với tổng tiền thưởng 3.900 USD cùng giấy chứng nhận do Hội Tự động hóa Việt Nam ký.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng chuyển giao Cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah (Malaysia). Hoạt động này mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và bang Sabah trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giáo dục STEM và giao lưu nhân dân.

Thông qua cuộc thi, Phú Thọ cũng giới thiệu văn hóa, lịch sử, du lịch và con người Đất Tổ tới đại biểu trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động STEM Carnival, biểu diễn di sản và truyền thông.