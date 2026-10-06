Học sinh 15 tuổi mất bàn tay trong biểu tình ở Pháp, cảnh sát bị điều tra

Cảnh sát Pháp mặc trang phục chống bạo động được nhìn thấy trong một cuộc biểu tình của sinh viên ở Nancy, Pháp, ngày 2/10. Ảnh: Anadolu.

Một học sinh 15 tuổi đã bị mất bàn tay sau khi trúng một quả lựu đạn kiểm soát đám đông của cảnh sát trong một cuộc biểu tình tại thành phố Lens, miền Bắc nước Pháp. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng bất ổn và bạo lực đường phố đang lan rộng trên khắp nước Pháp từ cuối tháng 9.

Những người biểu tình yêu cầu tăng ngân sách cho các trường công lập và cải thiện điều kiện học tập, trong đó có việc bổ sung giáo viên, giảm sĩ số lớp học và sửa chữa những ngôi trường xuống cấp.

Tại một cuộc họp báo hôm 5/10, Tỉnh trưởng tỉnh Pas-de-Calais, ông François-Xavier Lauch, cho biết thiếu niên này đã “bị xé mất bàn tay”, dường như do một quả lựu đạn của cảnh sát, trong cuộc biểu tình diễn ra trước trường trung học Béhal ở Lens vào đầu ngày.

“Không còn bàn tay, thậm chí không còn cả cổ tay, chẳng còn gì ở đó”, một học sinh kể lại với kênh BFMTV, mô tả cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường.

Theo giới chức, nam sinh được đưa khẩn cấp tới một bệnh viện ở thành phố Lille và tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Lauch cho biết bạo lực bùng phát sau khi khoảng 200 học sinh bắt đầu ném các vật thể về phía cảnh sát được triển khai tới trường để giải tỏa một vụ phong tỏa do những người biểu tình dựng lên.

Các nguồn tin cảnh sát nói với AFP rằng nạn nhân đã nhặt quả lựu đạn lên, dường như định ném trả về phía lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lời kể của một người biểu tình có mặt tại hiện trường lại cho rằng thiếu niên này bị chính thiết bị phát nổ đánh trúng.

Công tố viên địa phương cho biết các điều tra viên vẫn chưa xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Pháp (IGPN) đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Tranh cãi về vũ khí kiểm soát đám đông

Cảnh sát Pháp được trang bị nhiều loại thiết bị nổ kiểm soát đám đông được gọi là “không gây chết người”, trong đó có các loại lựu đạn có khả năng phát tán đạn cao su, cũng như lựu đạn hơi cay và gây choáng GM2L.

Loại lựu đạn chính xác được sử dụng trong vụ việc ở Lens hiện chưa được giới chức chính thức xác định. Tuy nhiên, truyền thông Pháp đưa tin lời kể của các nhân chứng và hình ảnh từ hiện trường dường như phù hợp với loại GM2L.

Trong bối cảnh bạo lực đường phố ngày càng leo thang trên khắp nước Pháp, bà Marine Tondelier, Tổng Thư ký đảng Sinh thái (The Ecologists), kêu gọi cải cách các quy trình kiểm soát đám đông của cảnh sát.

Ông Jean-Luc Mélenchon, người sáng lập đảng cánh tả La France Insoumise (LFI - Nước Pháp Bất khuất), cũng viết trên X hôm thứ Hai rằng “sự leo thang trong các chiến thuật của cảnh sát đang vượt khỏi tầm kiểm soát”, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả thời kỳ các cuộc biểu tình tháng 5/1968.

“Những hành vi bạo lực đáng hổ thẹn, lạm quyền và các hành động khiêu khích đang gia tăng không giới hạn và không có sự kiềm chế”, ông Mélenchon nói.

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Sébastien Lecornu cáo buộc LFI và “những lực lượng cực tả đứng sau đảng này” đứng ra tổ chức tình trạng bất ổn. Đảng cánh tả đã phủ nhận cáo buộc trên.

Theo chính quyền Pháp, hơn 5.060 người đã bị bắt giữ kể từ cuối tháng 9. Khoảng 650 cảnh sát, 78 nhân viên ngành giáo dục và ít nhất 190 học sinh cũng bị thương trong các cuộc bất ổn.

Cảnh sát Pháp nhiều lần bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức khi đối phó với người biểu tình.

Trong giai đoạn 2018-2019, khi phong trào Áo vàng (Yellow Vest) lên đến đỉnh điểm, ít nhất 20 người biểu tình đã bị mất một mắt. Một số người khác bị thương nghiêm trọng ở bàn tay, thậm chí mất một phần hoặc toàn bộ bàn tay, sau khi trúng đạn cao su cỡ 40 mm hoặc lựu đạn gây nổ.

Tháng 3/2019, bà Michelle Bachelet, khi đó là Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về những cáo buộc cảnh sát Pháp sử dụng vũ lực quá mức.

Theo RT