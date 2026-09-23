Học sinh 14 xã, phường, đặc khu ven biển Lâm Đồng sẽ tham gia chương trình 'Em yêu biển đảo quê hương'

Đội Biển xanh - tỉnh Lâm Đồng giành giải Nhất tại Vòng chung kết khu vực 5 vào tháng 6/2026 (Ảnh tư liệu)

Cuộc thi do Chi đội Kiểm ngư số 4 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xây dựng kế hoạch và tổ chức liên tục giai đoạn 2024 - 2030.

Với mục đích nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo quê hương và ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, vòng 1 cuộc thi được diễn ra tại 2 cụm. Trong đó, cụm 1 tại các phường, xã: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Mũi Né, Phú Thủy và Phan Thiết. Cụm 2 tại các địa phương: Tiến Thành, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ và Đặc khu Phú Quý.

Tại vòng thi cấp cụm xã, phường, đặc khu, các em sẽ thi trực tuyến trên phần mềm bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra. Thời gian tổ chức thi trực tuyến dự kiến từ 9 giờ ngày 6/10/2026 đến hết ngày 12/10/2026.

Sau vòng thi trực tuyến, mỗi cụm sẽ chọn 100 thí sinh có số điểm cao nhất tham gia vòng 1 trực tiếp với hình thức thi đối kháng bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra.

Chương trình do Chi đội Kiểm ngư số 4 xây dựng kế hoạch và tổ chức liên tục giai đoạn 2024 - 2030

Vòng thi trực tiếp dự kiến tổ chức vào ngày 7, 8/11 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cơ sở 1, số 28 Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, các học sinh có kết quả cao sẽ tiếp tục tham gia vòng thi cấp tỉnh vào 27, 28/11/2026.

Thông qua các vòng thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 5 học sinh để tham gia Vòng chung kết khu vực (gồm 3 tỉnh ven biển Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk), dự kiến tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 3/2027.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động giáo dục ý nghĩa, giúp học sinh THCS hiểu biết sâu sắc về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.