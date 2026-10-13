Học sinh 14 tuổi nổ súng tại trường học ở Pháp, hai giáo viên bị thương

Cảnh sát đến hiện trường

Vụ việc xảy ra ngày 12-10 tại trường Joseph Lakanal, cách thành phố Marseille khoảng 15km.

Theo cơ quan công tố Marseille, nghi phạm đã giấu khẩu súng săn cỡ nòng 12 trong hộp đựng đàn guitar để mang vào trường.

Nhà chức trách cho biết học sinh này đã bắn nhiều phát đạn ở hai tầng của tòa nhà. Hiệu trưởng và một giáo viên bị trúng đạn vào chân, một người khác bị xây xát nhẹ. May mắn là các nạn nhân không bị đe dọa tính mạng.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, một nhân viên nhà trường đã nhanh chóng khống chế và tước vũ khí của nghi phạm trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Các em học sinh được cha mẹ đến đón sau khi xảy ra vụ việc

Thị trưởng Aubagne, ông Jean-Pierre Squillari, cho biết hành động này đã giúp ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Các học sinh trong trường đã hoảng loạn tìm cách sơ tán hoặc trú ẩn khi tiếng súng vang lên. Nhiều em sau đó được hỗ trợ tâm lý sau vụ việc.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray lên án, đây là hành vi không thể chấp nhận được, đồng thời cho rằng "sự việc phản ánh tình trạng bạo lực đáng lo ngại trong xã hội và tất cả chúng ta phải cùng nhau đứng lên chống lại điều đó".

Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi phản ứng bình tĩnh và kịp thời của đội ngũ nhà trường trong việc bảo vệ học sinh.

Giới chức cho biết động cơ của nghi phạm hiện vẫn chưa được làm rõ.

Các vụ nổ súng do học sinh gây ra trong trường học được xem là rất ít khi xảy ra tại Pháp.

Theo Al Jazeera