Khăn tam giác nhỏ nhắn như Song Hye Kyo

Những chiếc khăn tam giác bằng len đang được yêu thích nhờ phom dáng gọn gàng, dễ kết hợp với nhiều trang phục. Song Hye Kyo từng gây chú ý khi diện khăn tam giác kẻ sọc của thương hiệu Jo Gordon cùng áo sweatshirt xám. Hai đầu khăn ôm nhẹ quanh khuôn mặt, tạo vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch.

Để thực hiện, đặt cạnh dài của khăn quanh cổ, hướng góc nhọn xuống trước ngực rồi buộc nhẹ hai đầu phía sau gáy. Bạn cũng có thể dịch phần khăn sang một bên để tạo điểm nhấn tự nhiên. Kiểu quàng này đặc biệt phù hợp với áo sơ mi, cardigan và áo khoác trơn màu. Những chiếc khăn quàng có họa tiết kẻ sọc hoặc màu sắc nổi bật sẽ giúp trang phục thêm sinh động.

Khăn tam giác nhỏ nhắn như Song Hye Kyo

Biến khăn quàng thành mũ trùm đầu như Jennie

Gợi cảm hứng từ phong cách babushka cổ điển, kiểu trùm khăn qua đầu mang đến vẻ ngoài vừa lãng mạn vừa có chút phóng khoáng. Jennie, Nayeon (TWICE) và Giselle (aespa) đều từng thử nghiệm cách biến chiếc khăn len thành phụ kiện trùm đầu độc đáo.

Cách thực hiện khá đơn giản: đặt phần giữa khăn lên đỉnh đầu, để hai đầu buông xuống trước ngực. Sau đó, vắt một đầu qua vai đối diện hoặc vòng nhẹ quanh cổ để giữ khăn cố định. Nên chọn khăn cashmere, len mềm với gam màu kem, xám sáng hoặc hồng phấn để dễ phối cùng áo khoác dạ.

Vắt khăn lệch vai như Krystal và Sakura

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch, bạn có thể học cách quàng khăn lệch vai của Krystal Jung và Sakura (LE SSERAFIM). Thay vì quấn nhiều vòng quanh cổ, hãy đặt khăn qua gáy với hai vạt không đều nhau, sau đó vắt phần khăn dài qua vai đối diện và để buông tự nhiên.

Kiểu quàng này tạo đường rủ mềm mại, giúp trang phục nhiều lớp bớt đơn điệu mà không làm mất phom dáng áo khoác. Khăn dài có độ rủ tốt, đặc biệt là những thiết kế trơn màu hoặc họa tiết nhẹ, sẽ phù hợp với cách biến tấu này.

Vắt khăn lệch vai như Krystal

Thắt nơ điệu đà như Asa (BABYMONSTER)

Chiếc khăn quàng cũng có thể trở thành một chiếc nơ lớn đầy nữ tính. Asa (BABYMONSTER) từng thu hút sự chú ý với cách thắt khăn màu hồng thành nơ trước ngực, mang lại vẻ ngoài trẻ trung và ngọt ngào.

Để tạo kiểu, quàng khăn một vòng quanh cổ, buộc nút lỏng phía trước rồi tạo hai vòng nơ từ hai đầu khăn. Điều chỉnh độ lớn và độ cân xứng của hai bên để chiếc nơ trông tự nhiên. Khăn len bản nhỏ, chất liệu mềm và không quá dày sẽ dễ tạo hình hơn. Bạn có thể kết hợp cùng áo khoác dáng ngắn, áo len hoặc trang phục đơn sắc.

Thắt khăn đan chéo hai lớp như Jisoo

Muốn tạo điểm nhấn rõ nét hơn ở phần cổ, bạn có thể thử kiểu thắt đan chéo hai lớp được Jisoo gợi ý. Cách quàng này tạo độ phồng vừa phải, giúp chiếc khăn giữ được vị trí và mang đến hiệu ứng nhiều lớp thú vị.

Đầu tiên, gấp đôi khăn và đặt quanh gáy, sau đó luồn một đầu khăn qua vòng gấp. Xoắn nhẹ vòng khăn để tạo khoảng trống mới rồi đưa đầu còn lại xuyên qua. Cuối cùng, chỉnh hai vạt khăn cho cân đối. Những chiếc khăn len trơn màu xám, nâu hoặc kem sẽ làm nổi bật nút thắt và dễ phối cùng áo khoác dáng dài.

Thắt khăn đan chéo hai lớp như Jisoo

Quấn khăn kiểu xoắn như Suzy

Với những ai yêu thích sự gọn gàng, cách quấn khăn xoắn của Suzy là gợi ý đáng thử. Kiểu quàng này tạo thành một vòng khăn ôm quanh cổ, với các nếp vải đan xen, gợi cảm giác như chiếc cổ áo len dày.

Bạn chỉ cần quàng khăn một vòng quanh cổ, lần lượt luồn hai đầu qua khoảng trống vừa tạo rồi cuộn phần vải thừa vào bên trong. Điều chỉnh các nếp gấp để khăn ôm vừa vặn, không quá chặt. Kiểu này phù hợp với áo khoác cổ thấp, áo len cổ tròn hoặc áo phao dáng ngắn.

Cuộn khăn kiểu donut như Karina

Thay vì để hai đầu khăn buông trước ngực, kiểu cuộn donut tạo thành một vòng khăn tròn mềm mại quanh cổ. Đây là cách biến tấu được Karina (aespa) và Song Hye Kyo gợi ý, phù hợp với những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Để thực hiện, quàng khăn một vòng quanh cổ, điều chỉnh hai đầu tương đối đều nhau rồi lần lượt luồn và cuộn phần vải thừa quanh vòng khăn ban đầu. Giấu hai đầu vào bên trong để cố định, sau đó nới nhẹ các lớp vải tạo độ phồng tự nhiên. Nên chọn khăn len mềm, có độ dày vừa phải để phần cuộn không quá nặng nề.

Chỉ với một chiếc khăn quàng, bạn đã có thể tạo nên nhiều diện mạo khác nhau cho mùa lạnh. Dù lựa chọn kiểu thắt đơn giản hay cầu kỳ, hãy chú ý đến chất liệu, độ dày và màu sắc của khăn để phụ kiện hài hòa với trang phục, vừa phát huy công dụng giữ ấm vừa thể hiện dấu ấn phong cách riêng.