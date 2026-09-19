Học sao Hàn 5 cách phối chân váy jeans để mặc đẹp suốt mùa thu

Rosé (Blackpink): Phối denim đồng điệu, trẻ trung

Rosé mang chân váy jeans vào mùa thu bằng công thức đơn giản nhưng hiệu quả: áo dáng ngắn kết hợp cùng áo khoác denim. Phần áo ngắn giúp tổng thể gọn gàng, trong khi lớp khoác ngoài vừa tạo điểm nhấn vừa phù hợp với thời tiết chưa quá lạnh.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách xử lý các sắc độ denim. Chân váy và áo khoác có màu tương đồng sẽ tạo cảm giác liền mạch, trong khi hai sắc xanh khác nhau lại giúp bộ trang phục có thêm chiều sâu mà không trở nên rối mắt.

Đây cũng là công thức dễ biến hóa. Giày thể thao hoặc giày đế thấp giữ lại vẻ năng động, còn một đôi giày kiểu dáng thanh mảnh sẽ khiến tổng thể nữ tính hơn.

Rosé phối denim đồng điệu, trẻ trung

Winter (aespa): Đưa gam màu mùa Thu vào bản phối

Không cần nhiều lớp áo, Winter vẫn tạo được không khí mùa thu bằng một chiếc cardigan màu ấm phối cùng chân váy jeans. Sự mềm mại của chất liệu dệt kim tương phản vừa đủ với bề mặt khỏe khoắn của denim, khiến bản phối trở nên nhẹ nhàng nhưng không đơn điệu.

Những gam màu như đỏ rượu, nâu, cam đất hay vàng bơ đều có thể giúp chân váy jeans mang sắc thái thu rõ hơn. Cardigan có thể cài kín như một chiếc áo hoặc để mở vài nút để tạo cảm giác thoải mái.

Kết hợp cùng giày thể thao, công thức này phù hợp với những ngày Thu năng động, khi trang phục cần vừa đẹp mắt vừa thuận tiện cho các hoạt động thường ngày.

Jang Wonyoung (Ive) : Tạo chiều sâu bằng cách layer

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để thử nghiệm cách mặc nhiều lớp, và Jang Wonyoung cho thấy chân váy jeans hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho kiểu phối này.

Công thức gồm áo sơ mi, sweater và một lớp áo khoác nhẹ giúp trang phục có thêm chiều sâu, trong khi chân váy denim cân bằng lại vẻ chỉn chu của phần thân trên. Bí quyết không nằm ở việc mặc càng nhiều lớp càng tốt mà là sắp xếp từng lớp có chủ ý.

Phần cổ áo sơ mi, gấu áo hoặc tay áo được để lộ vừa đủ sẽ tạo nên những chi tiết nhỏ nhưng giúp tổng thể thú vị hơn. Nếu muốn bản phối đồng điệu, có thể chọn áo khoác ngoài có màu sắc hài hòa với chân váy.

Mina (Twice): Chân váy jeans trở nên cá tính với áo khoác da

Với Mina, chân váy denim không đi theo hướng nữ tính quen thuộc mà được kết hợp cùng áo dáng ôm và áo khoác da. Sự tương phản giữa chất liệu denim và da tạo nên diện mạo mạnh mẽ hơn, trong khi áo ôm giúp tổng thể không bị nặng nề.

Một đôi boots, giày đế dày hoặc thiết kế có đường nét rõ ràng sẽ tiếp tục nhấn mạnh tinh thần cá tính của bộ trang phục. Khi cần thêm điểm nhấn, kính râm, thắt lưng hoặc túi dáng nhỏ là những phụ kiện có thể sử dụng, nhưng không cần quá nhiều bởi áo khoác da vốn đã đủ nổi bật.

Mina phối chân váy jeans với áo khoác da

Nana: Chân váy jeans dài gặp măng tô thanh lịch

Nếu chân váy jeans ngắn mang đến vẻ trẻ trung, thiết kế dài lại có thể tạo cảm giác trưởng thành và thanh lịch hơn. Nana kết hợp chân váy denim dài với áo măng tô, tạo nên sự cân bằng thú vị giữa nét đời thường của jeans và vẻ cổ điển của món đồ khoác ngoài.

Độ dài của chân váy kết hợp cùng măng tô giúp tổng thể liền mạch và phù hợp với những ngày thu se lạnh. Denim giữ cho bộ trang phục không quá trang trọng, trong khi măng tô giúp nâng vẻ chỉn chu.

Boots là lựa chọn phù hợp để hoàn thiện công thức này. Boots cổ thấp tạo cảm giác gọn gàng, còn kiểu cao cổ có thể nối dài đường nét của chân váy. Khi hai món đồ chính đã đủ tạo điểm nhấn, phần áo bên trong chỉ cần giữ đơn giản để tổng thể cân bằng.