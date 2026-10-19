Học phí loạt đại học có doanh thu nghìn tỷ

Khuôn viên trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thống kê (không đầy đủ) của Tri Thức - Znews, 11 trường đại học có doanh thu nghìn tỷ đồng trong năm 2025.

Trong đó, trường Đại học Văn Lang dẫn đầu với gần 2.900 tỷ đồng. Tiếp đến là Đại học Kinh tế TP.HCM với 2.234 tỷ đồng, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) với 1.492 tỷ đồng, trường Đại học Công nghệ TP.HCM với 1.434 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số trường đã đạt doanh thu nghìn tỷ từ năm 2024, như trường Đại học FPT, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân. Song các trường này chưa công bố doanh thu năm 2025.

Nguồn thu các đại học nghìn tỷ của Việt Nam có đóng góp lớn từ người học, bao gồm học phí và lệ phí. Ví dụ, Đại học Kinh tế TP.HCM thu 1.529 tỷ đồng từ nguồn này, chiếm khoảng 68% tổng doanh thu năm 2025.

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, nguồn thu học phí và lệ phí đạt 1.383 tỷ đồng, tương đương khoảng 96,4% tổng doanh thu. Hay tại trường Đại học Ngoại thương, 100% nguồn thu hoạt động giáo dục và đào tạo đến từ học phí, lệ phí người học, lên tới hơn 863,4 tỷ đồng.

Mức học phí giữa các trường đại học doanh thu nghìn tỷ có sự chênh lệch đáng kể. Trong năm học 2026-2027, học phí áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026 tại các trường trong danh sách dao động từ 17,7 triệu đồng đến 160 triệu đồng/năm, tùy trường và chương trình đào tạo.

Ví dụ, cùng là chương trình đào tạo chuẩn, trường Đại học Ngoại thương thu 28-32 triệu đồng/năm học, tùy ngành; trường Đại học Tôn Đức Thắng thu 31,26-68,46 triệu đồng/năm.

Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, liên kết quốc tế hoặc chương trình đào tạo các ngành Sức khỏe thường có mức thu cao hơn.

Học phí năm học 2026-2027 của các trường có doanh thu nghìn tỷ trong năm 2025 cụ thể như sau: