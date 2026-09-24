Học phí đại học sẽ tiếp tục tăng theo lộ trình

Học phí tăng theo lộ trình quy định

Trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ, mức học phí có sự điều chỉnh theo lộ trình và quy định hiện hành. Năm 2026, nhiều trường tiếp tục điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình được quy định tại Nghị định số 238/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Học viện Tài chính, học phí chương trình chuẩn năm học 2026-2027 từ 22-35 triệu đồng/sinh viên; chương trình chất lượng cao định hướng chứng chỉ quốc tế từ 50-55 triệu đồng/sinh viên. Nhà trường cho biết, từ những năm học sau học phí có thể thay đổi, nếu tăng thì không quá 10% so với năm học trước.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Học phí đại học chính quy chương trình chuẩn theo ngành/chương trình học năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng từ 20-28 triệu đồng/năm học. Năm 2025, mức học phí là 18-25 triệu đồng/năm.

Học phí đại học chính quy hệ các chương trình Tiên tiến, chương trình Chất lượng cao, chương trình định hướng ứng dụng POHE, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh theo ngành/chương trình năm 2026 khoảng từ 41-68 triệu đồng/năm học.

Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra lộ trình tăng học phí tối đa là 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định số 238/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Năm học 2026-2027, học phí các chương trình đào tạo chuẩn của Học viện Ngân hàng được tính theo tín chỉ. Cụ thể, khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Pháp luật có mức 825.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 27,8 triệu đồng/năm; khối ngành Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê là 871.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 29,4 triệu đồng/năm; khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi là 840.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 28,35 triệu đồng/năm.

Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí là 1,252 triệu đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 45 triệu đồng/năm theo tiến độ học tập thông thường.

Ở những năm học tiếp theo, Học viện dự kiến tăng học phí theo lộ trình được quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ với mức tăng không quá 15%/năm học theo quy định.

Mở rộng chính sách hỗ trợ người học

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thời gian qua, Nhà nước triển khai nhiều chính sách về học phí, miễn, giảm học phí, học bổng và tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ chi phí giáo dục với người học và gia đình, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các chính sách này được thực hiện đồng thời với yêu cầu tăng cường tự chủ giáo dục đại học, gắn quyền tự chủ với trách nhiệm xã hội và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân.

Về học phí, Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định về học phí, chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí, áp dụng từ năm học 2025-2026. Theo lộ trình, mức trần học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình hằng năm, nhằm bảo đảm tính đủ chi phí đào tạo theo quy định.

Trong bối cảnh học phí tiếp tục được điều chỉnh, các chính sách hỗ trợ người học được xem là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí, đặc biệt với sinh viên thuộc nhóm ngành được Nhà nước ưu tiên.

Từ năm học này theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, sinh viên ở 91 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược có cơ hội nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng một số điều kiện.

Theo quy định của Bộ GDĐT về mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng năm 2026 được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm. Trong đó, mức cao nhất 24,35 điểm áp dụng đối với 3 nhóm ngành: Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật.

Một số nhóm ngành có mức điểm đáng chú ý khác gồm: Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 23,95 điểm; Máy tính 23,85 điểm; Toán học, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật cùng 23,60 điểm.

Các nhóm ngành có mức điểm 22,50 gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học trái đất; Thống kê; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.