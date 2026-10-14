Học nghị quyết để hiểu, làm và tạo ra kết quả cụ thể

Từ việc đổi mới hình thức học tập nghị quyết, Chi bộ thôn Dơng Jri, xã Đam Rông 3 triển khai nghị quyết với các nhiệm vụ cụ thể của thôn

Đa dạng hình thức học tập

Thời gian qua, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai nghiêm túc, bài bản, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Từ hội nghị trực tiếp, trực tuyến đến ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số…, công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng đang từng bước đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng và gần hơn với từng nhóm đối tượng. Qua đó, nghị quyết không chỉ được tiếp nhận mà còn được hiểu sâu hơn, lan tỏa rộng hơn và từng bước chuyển hóa thành hành động trong thực tiễn. Không dừng ở những hội nghị quán triệt, tinh thần của nghị quyết tiếp tục được đưa xuống cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống.

Tại xã Đam Rông 3, sau các hội nghị quán triệt trực tuyến từ tỉnh, việc học tập, quán triệt các văn bản của Đảng được Đảng bộ xã tiếp tục tổ chức gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Mỗi nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và của tỉnh được đặt trong mối liên hệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng tại địa phương. Cách làm đó giúp nghị quyết gần hơn với công việc thường ngày của cán bộ, đảng viên và đời sống ở khu dân cư.

Ở chi bộ thôn Dơng Jri, xã Đam Rông 3, việc học tập nghị quyết được triển khai bằng những hình thức phù hợp với thực tế thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, qua hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số khác. Bí thư Chi bộ thôn Ha Bri cho biết: “Việc quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã thực sự đổi mới, các chủ trương quan trọng được truyền tải qua sổ tay đảng viên điện tử giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, theo dõi và tra cứu khi cần thiết. Từ đó, giúp chi bộ thuận lợi trong việc triển khai nghị quyết với các nhiệm vụ cụ thể của thôn như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự…”.

Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng nghiêm túc tham gia các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết

Để học tập nghị quyết đi vào thực chất

Một trong những yếu tố quyết định chất lượng học tập nghị quyết là ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là chấn chỉnh nền nếp học tập, khắc phục tình trạng tham gia cho đủ thành phần, học tập mang tính hình thức. Việc chấn chỉnh lề lối, nền nếp trong học tập nghị quyết của Đảng nhằm khắc phục tình trạng hình thức, đưa nghị quyết đi vào thực chất được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và bảo đảm tác phong, nền nếp trong tham gia hội nghị.

Tại Lâm Đồng, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo về việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Trong đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý được học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, chuyển trọng tâm từ hình thức sang chất lượng, chuyển mạnh từ việc chú trọng tỷ lệ tham dự sang coi trọng chất lượng tiếp thu, mức độ hiểu và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn nội dung nghị quyết với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được Đảng bộ xã Đam Rông 3 gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết được Tỉnh ủy tổ chức vào cuối tháng 8/2026, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Tinh thần xuyên suốt trong học tập nghị quyết là học phải đi đôi với làm, nhận thức phải chuyển thành hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải nắm chắc những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy; liên hệ trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách để xác định rõ trách nhiệm và phần việc của mình. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng thiết thực, sát thực tiễn, gắn học tập với liên hệ và giải quyết những vấn đề cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; chuyển từ “học nghị quyết” sang “học để hiểu, để làm và để tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể” và phát huy chế độ tự học tập suốt đời. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh