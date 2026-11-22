Cai nghiện ma túy là hành trình nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì của người nghiện cùng sự hỗ trợ của gia đình và xã hội.

Bên cạnh công tác điều trị, phục hồi sức khỏe, việc trang bị nghề nghiệp, kỹ năng lao động được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp người sau cai có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Học viên được cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, thực hành từng công đoạn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Nhận thức rõ vai trò của công tác cai nghiện và quản lý sau cai trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm nâng cao chất lượng điều trị, phục hồi hành vi và nhân cách cho học viên.

Trong đó, lao động trị liệu được xác định là nội dung quan trọng, góp phần giúp người nghiện thay đổi nhận thức, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và từng bước hình thành lối sống tích cực.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa, hoạt động lao động trị liệu đang được đổi mới theo hướng gắn với đào tạo nghề, chú trọng những công việc có tính ứng dụng thực tế và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Mới đây, cơ sở đã tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào quy trình xử lý, giâm ủ các loại cây công trình, cây bóng mát. Đây là lĩnh vực có tính ứng dụng cao, mở ra hướng việc làm cho học viên sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện, trở về địa phương.

Tại khu vực thực hành, học viên được cán bộ có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Từ kỹ thuật cắt tỉa cành, lá, đánh dấu định hướng cây để giữ nguyên hướng mọc, hạn chế tình trạng sốc nhiệt, đến cách xác định kích thước và tạo hình bầu đất đều được hướng dẫn cụ thể.

Dưới sự giám sát của cán bộ kỹ thuật, học viên trực tiếp thực hành các thao tác đào, cắt rễ, bó và cố định bầu đất theo đúng quy trình.

Qua từng công đoạn, những kiến thức được truyền đạt không chỉ giúp học viên hiểu về kỹ thuật chăm sóc, di chuyển cây mà còn tạo cơ hội rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hoạt động lao động không đơn thuần nhằm duy trì nền nếp sinh hoạt hay rèn luyện thể chất, mà được tổ chức theo định hướng nghề nghiệp cụ thể.

Học viên có điều kiện tiếp cận kiến thức, thực hành kỹ năng và làm quen với yêu cầu của một công việc thực tế.

Thông qua quá trình học tập và lao động, những mặc cảm, tự ti cũng từng bước được tháo gỡ. Việc tự mình hoàn thành một công đoạn kỹ thuật, tạo ra kết quả cụ thể giúp học viên có thêm động lực, củng cố niềm tin vào khả năng thay đổi bản thân.

Đặc biệt, việc được trang bị một nghề nghiệp phù hợp ngay trong thời gian cai nghiện có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Bởi sau khi trở về địa phương, người sau cai không chỉ phải đối mặt với những khó khăn trong việc ổn định cuộc sống mà còn chịu áp lực tìm kiếm việc làm, vượt qua định kiến và xây dựng lại các mối quan hệ xã hội.

Có kỹ năng nghề trong tay sẽ giúp họ chủ động hơn trong tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập và từng bước khẳng định giá trị bản thân. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giảm nguy cơ tái nghiện, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thực tế cho thấy, công tác cai nghiện sẽ đạt hiệu quả bền vững hơn khi được triển khai đồng bộ giữa điều trị, phục hồi hành vi, giáo dục ý thức và đào tạo nghề.

Cơ sở cai nghiện vì thế không chỉ là nơi thực hiện quy trình điều trị mà còn cần trở thành môi trường giúp học viên chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bắt đầu lại cuộc sống.

Để những kỹ năng được trang bị trong cơ sở cai nghiện thực sự phát huy hiệu quả, sự đồng hành của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Việc mở rộng cơ hội việc làm, tạo điều kiện tiếp nhận người sau cai và xóa bỏ định kiến xã hội sẽ giúp họ có thêm động lực làm lại cuộc đời.