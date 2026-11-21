Người dân thực hành kỹ thuật chăm sóc, cải tạo cây càphê tại Gia Lai, từng bước nâng cao kỹ năng sản xuất nông nghiệp (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong và Kbang, tỉnh Gia Lai, những lớp đào tạo nghề nông nghiệp đang giúp lao động miền núi tiếp cận kiến thức, kỹ năng sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả canh tác. Trong đó, đào tạo nghề trồng và chăm sóc càphê được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Học nghề gắn với nhu cầu sản xuất tại địa phương

Tại các xã miền núi Sơn Lang, Đak Rong, Krong và Kbang, sản xuất nông nghiệp vẫn là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh những loại cây trồng truyền thống, cây càphê được người dân quan tâm phát triển nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ cây càphê phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Trong khi đó, một bộ phận lao động nông thôn vẫn chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm, chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ kiến thức kỹ thuật.

Vì vậy, việc tổ chức các lớp đào tạo nghề ngay tại địa phương có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân nâng cao kỹ năng, từng bước thay đổi phương thức canh tác.

Cuối năm 2025, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu xã Sơn Lang phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Kbang tổ chức lớp đào tạo nghề trồng và chăm sóc càphê cho 30 học viên tại làng Buôn Lưới, xã Sơn Lang.

Trong quá trình học, các học viên được trang bị kiến thức về đặc điểm sinh trưởng, điều kiện ngoại cảnh và nhu cầu dinh dưỡng của cây càphê. Nội dung đào tạo còn bao gồm kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sản phẩm.

Đặc biệt, chương trình chú trọng hướng dẫn thực hành, giúp học viên nắm được các thao tác kỹ thuật và cách sử dụng dụng cụ, thiết bị phục vụ sản xuất. Những kiến thức này có thể áp dụng trực tiếp vào quá trình chăm sóc vườn cây, nhất là việc bón phân hợp lý, cắt tỉa cành, nhận biết và phòng trừ sâu bệnh. Đối với lao động có đất sản xuất, học nghề không nhất thiết đồng nghĩa với chuyển sang một công việc mới.

Việc được trang bị kỹ thuật để tiếp tục nghề nông theo phương thức hiệu quả hơn cũng là một hướng tự tạo việc làm, cải thiện thu nhập. Đây là yếu tố quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại những địa bàn miền núi, nơi điều kiện phát triển ngành nghề phi nông nghiệp còn hạn chế.

Theo ông Bùi Tiến Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Kbang, đơn vị triển khai hoạt động đào tạo nghề tại 6 xã gồm Kbang, Sơn Lang, Tơ Tung, Kông Bơ La, Krong và Đak Rong. Việc lựa chọn ngành nghề được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu người học và điều kiện sản xuất tại từng địa phương.

Từ năm 2015 đến tháng 8/2026, Trung tâm đã tổ chức 112 lớp đào tạo nghề nông thôn cho hơn 3.100 học viên là người dân tộc thiểu số. Riêng năm 2025, đơn vị mở 7 lớp cho hơn 200 học viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong tám tháng đầu năm 2026, Trung tâm tiếp tục tổ chức 3 lớp với hơn 90 học viên tham gia.

Các ngành nghề đào tạo khá đa dạng, gồm trồng lúa năng suất cao, trồng và chăm sóc càphê, mắc ca, mía; chăn nuôi, phòng bệnh cho trâu bò; sửa chữa máy cày công suất nhỏ và xây dựng dân dụng. Điểm chung là chú trọng những kỹ năng người lao động có thể vận dụng vào sản xuất hoặc tìm kiếm việc làm tại địa phương.

Theo đánh giá của Trung tâm, việc được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng giúp học viên chủ động hơn trong bón phân, cắt cành, phòng trừ sâu bệnh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Đây là cơ sở để người dân từng bước nâng cao hiệu quả canh tác, giảm những rủi ro do thiếu kiến thức trong quá trình sản xuất.

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực tế tại các xã miền núi Gia Lai cho thấy, để đào tạo nghề phát huy hiệu quả, nội dung học phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, phù hợp với cây trồng, vật nuôi và điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Đối với nghề trồng càphê, mục tiêu không chỉ là giúp học viên hoàn thành khóa học mà còn tạo điều kiện để họ áp dụng kiến thức vào chăm sóc vườn cây, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc tiếp tục làm nghề nông với kỹ năng tốt hơn có thể trở thành nền tảng phát triển sinh kế ổn định, nhất là đối với lao động dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế còn khó khăn.

(Người dân chăm sóc, bón phân cho cây càphê tại tỉnh Gia Lai, từng bước áp dụng kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển sinh kế. (Ảnh: Thu Hiền)

Bên cạnh đào tạo nghề nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Kbang còn tăng cường liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ học viên tìm kiếm việc làm. Theo thông tin công bố tháng 8/2026, hàng chục học viên sau tốt nghiệp đã có việc làm tại các doanh nghiệp chăn nuôi, trang trại bò và công ty lâm nghiệp.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề ở vùng miền núi vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Phần lớn người học là lao động chính trong gia đình, phải dành thời gian cho sản xuất; trình độ học vấn và khả năng tiếp cận thông tin không đồng đều. Vì vậy, việc tổ chức lớp học linh hoạt, tăng thời lượng thực hành và lựa chọn nghề phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai được công bố tháng 10/2026, trong sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh ước tuyển sinh và đào tạo nghề cho 12.615 người, trong đó có 1.437 người dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 về thực hiện Chương trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho khoảng 31.121 lao động nông thôn; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%.

Tiếp đó, Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 8/7/2026 xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tỉnh ưu tiên đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người thu nhập thấp và lao động tại vùng đặc biệt khó khăn.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng này phù hợp với mục tiêu của Tiểu dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đào tạo nghề được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với nhu cầu người lao động, điều kiện phát triển kinh tế địa phương và thị trường lao động.

Từ lớp học trồng và chăm sóc càphê tại xã Sơn Lang đến các chương trình đào tạo nghề ở Đak Rong, Krong và Kbang, việc đưa kiến thức kỹ thuật đến gần đồng bào dân tộc thiểu số đang góp phần nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng cơ hội việc làm.

Khi nghề được đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế, người lao động có thêm khả năng làm chủ kỹ thuật, chủ động phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập và hướng tới sinh kế bền vững./.