Học nghề nuôi ếch, mở hướng sinh kế cho nông dân Cà Mau

Trong tháng 10, Trường Cao đẳng Cà Mau phối hợp với UBND xã Hưng Hội tổ chức lớp đào tạo nghề kỹ thuật nuôi ếch cho 30 học viên tại ấp Cái Giá và ấp Sóc Đồn. Khóa học thuộc trình độ đào tạo nghề thường xuyên dưới ba tháng, dành cho nông dân, lao động nông thôn có nhu cầu học nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Người dân xã Hưng Hội tham gia lớp đào tạo nghề kỹ thuật nuôi ếch.

Tại Hưng Hội, nơi có hơn 30% đồng bào Khmer sinh sống, trang bị kỹ năng nghề là một hướng hỗ trợ người dân nâng cao năng lực lao động, tìm thêm cơ hội phát triển kinh tế gia đình. Hiện xã còn 30 hộ nghèo, chiếm 0,53% và 94 hộ cận nghèo, chiếm 1,67% tổng số hộ dân.

Lớp học tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tổ chức nuôi ếch thương phẩm. Học viên được tìm hiểu đặc điểm sinh học của ếch; lựa chọn vị trí, xây dựng và chuẩn bị công trình nuôi; chọn, thả giống; chăm sóc và quản lý môi trường nuôi.

Các nội dung phòng, trị bệnh, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển cũng được đưa vào chương trình. Trong đó, hướng dẫn nhận biết, phòng ngừa và xử lý một số bệnh thường gặp giúp người học có thêm kỹ năng hạn chế rủi ro khi áp dụng vào sản xuất.

Chương trình kết hợp lý thuyết với thực hành, tạo điều kiện để học viên làm quen các công đoạn kỹ thuật. Cách đào tạo này hướng tới giúp người học hiểu quy trình, biết vận dụng kiến thức vào điều kiện nuôi thực tế và từng bước chủ động trong chăm sóc, quản lý đàn ếch.

Sau khóa học, học viên có thể vận dụng kỹ năng để tổ chức mô hình nuôi ếch thương phẩm khi đáp ứng điều kiện sản xuất hoặc tìm cơ hội làm việc tại các cơ sở nuôi với vai trò công nhân kỹ thuật. Những học viên hoàn thành khóa học, đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định.

Từ đào tạo đến phát triển sinh kế, hiệu quả cần được thể hiện qua khả năng sử dụng nghề và kết quả sản xuất của người học. Việc lựa chọn quy mô phù hợp, kiểm soát chi phí, dịch bệnh và tìm hiểu đầu ra là những yếu tố cần được cân nhắc trước khi đầu tư.

Lớp nghề tại Hưng Hội mở thêm cơ hội để lao động nông thôn tiếp cận kỹ thuật, nâng cao tay nghề và đa dạng hóa sản xuất. Khi kiến thức được áp dụng phù hợp, người dân có thêm nền tảng tạo việc làm, cải thiện thu nhập và từng bước phát triển sinh kế bền vững../