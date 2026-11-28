Đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ nông dân giảm nghèo.

Học nghề không chỉ giúp người dân có thêm một nghề để kiếm sống, mà còn từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường.

Với nông dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo nghề phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh tại địa phương đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng để tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Học nghề từ nhu cầu thực tế

Tại nhiều vùng nông thôn, miền núi, đào tạo nghề không nhất thiết bắt đầu từ những chương trình dài hạn. Các lớp nghề ngắn hạn được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư, lựa chọn những ngành nghề gắn với cây trồng, vật nuôi, dịch vụ và nhu cầu việc làm thực tế, giúp người học có thể áp dụng kiến thức ngay sau khóa học.

Tại ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang, Hội Nông dân xã Thạnh Đông phối hợp với Trường Trung cấp An Giang I - cơ sở 2 tổ chức lớp kỹ thuật chăn nuôi gà cho nông dân. Lớp kéo dài hơn 2 tháng, bế giảng ngày 2/2/2026 với 30 học viên. Nội dung tập trung vào kỹ thuật chăn nuôi và phương pháp phòng, trị bệnh cho đàn gà. Từ những kiến thức được học, người dân có thêm cơ sở để thay đổi cách chăn nuôi, chủ động phòng bệnh, giảm rủi ro và nâng hiệu quả sản xuất.

Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nhu cầu đào tạo nghề ở khu vực nông thôn cũng đang mở rộng sang các ngành dịch vụ. Ngày 19/9/2026, UBND phường Cửa Ông phối hợp với Hội Nông dân phường và Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Quảng Ninh, Phân hiệu Cẩm Phả, tổ chức khai giảng lớp nghề sơ cấp Chế biến món ăn và Phục vụ năm 2026. Việc lựa chọn nghề sát với điều kiện thực tế cho thấy đào tạo nghề đang dần chuyển từ cách làm “có gì học nấy” sang đáp ứng nhu cầu của người dân và thị trường lao động.

Điều quan trọng của một khóa học nghề không chỉ nằm ở số người được đào tạo, mà ở khả năng biến kiến thức thành năng suất, việc làm và thu nhập. Đây cũng là định hướng mà Hội Nông dân Việt Nam đang chú trọng trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Theo tổng hợp kết quả hoạt động của Hội, hằng năm các cấp Hội trực tiếp, phối hợp với các đơn vị cơ quan chức năng liên quan đào tạo nghề cho trên 110.000 nông dân; trong đó trên 80% có việc làm, thu nhập ổn định; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 20.000 nông dân. Cùng với đó, trên 11,8 triệu lượt hội viên được tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 12.927 mô hình kinh tế điểm được hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng thành công.

Theo ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: “Trong giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội nông dân Việt Nam đã rất tích cực tham gia thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia và đã tổ chức rất nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực để hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và tạo sinh kế. Cụ thể, Hội đã tuyên truyền và nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của hội viên nông dân, nhất là hội viên nông dân nghèo. Thứ hai, Hội đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua các các câu lạc bộ nông dân, các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, các tổ hợp tác hợp tác xã theo chuỗi giá trị “.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo ông, khi người dân được trang bị kiến thức, được hỗ trợ đúng nhu cầu và có điều kiện liên kết sản xuất, cơ hội thoát nghèo sẽ bền vững hơn thay vì chỉ dựa vào các hình thức hỗ trợ trực tiếp.

Đào tạo nghề phải đi cùng thị trường và kỹ năng mới

Bối cảnh phát triển mới đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nguồn nhân lực nông thôn. Người nông dân không chỉ cần biết trồng cây gì, nuôi con gì mà còn phải biết tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, liên kết chuỗi, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong định hướng giai đoạn tới của các Chương trình Mục tiêu quốc gia. Báo cáo tổng kết xác định cần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm để hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có tri thức, tay nghề cao; coi trọng thực hành từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong đào tạo, đồng thời ưu tiên lao động nghèo, phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Với Hội Nông dân Việt Nam, yêu cầu này cũng đã được cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hội xác định vai trò đầu mối trong tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn nghề nghiệp, việc làm; phối hợp tập huấn, đào tạo nghề gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đặc biệt, Hội định hướng xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng “nông dân chuyên nghiệp”, “lao động tay nghề cao”, coi trọng thực hành và khuyến khích đào tạo gắn với kỹ năng số.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh trong giai đoạn tới, đào tạo kỹ năng số cần được quan tâm hơn đối với hội viên nông dân, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những hộ còn khó khăn.

“Phải hết sức quan tâm đến đào tạo các kỹ năng số, kiến thức về sử dụng điện thoại thông minh, máy tính cho hội viên nông dân. Qua thực tế đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức cho bà con trong lĩnh vực này đã giúp nông dân tiếp cận kiến thức khoa học, thông tin thị trường tốt hơn. Nhiều bà con đã chủ động xây dựng trang web, video clip giới thiệu sản phẩm, tổ chức các phiên chợ trực tuyến, livestream bán hàng. Qua đó, người sản xuất trực tiếp tiếp cận khách hàng, hiểu khách hàng mong muốn gì, đồng thời khách hàng hiểu hơn về sản phẩm của nông dân, từ đó thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ tốt hơn.”

Đây cũng chính là bước chuyển từ quan niệm “học một nghề để có việc làm” sang “học nghề để làm chủ quá trình sản xuất và tạo ra giá trị.” Khi kỹ năng nghề được kết nối với khoa học công nghệ, kỹ năng số, nhu cầu doanh nghiệp và thị trường, người nông dân có thêm khả năng chủ động trước những biến động của sản xuất và tiêu thụ./.