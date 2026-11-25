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Thoăn thoắt đưa từng đường kim trên chiếc máy khâu trong xưởng may bao bì rộng hàng trăm m2 tại Cơ sở Cai nghiện số 2 - Công an tỉnh Thanh Hóa, L.Đ.Đ. (SN 1994, quê xã Cẩm Vân) khá rụt rè khi trò chuyện với người lạ. Nhưng khi nhắc đến những ngày tháng ở cơ sở cai nghiện và dự định sau khi trở về nhà, Đ. dần cởi mở hơn.

Học viên cai nghiện được đào tạo nghề tại cơ sở.

Đ. kể, anh bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 16 tuổi. Cuối năm 2021, sau nhiều năm chìm trong "làn khói trắng", anh lần đầu được đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để điều trị. Sau thời gian cắt cơn, phục hồi sức khỏe và được hỗ trợ trị liệu, Đ. trở về với gia đình. Thế nhưng, cuộc sống bên ngoài cùng những mối quan hệ cũ khiến anh một lần nữa sa vào ma túy.

Lần quay trở lại cơ sở cai nghiện này, Đ. hiểu rằng con đường từ bỏ ma túy không dễ dàng. Những ám ảnh của lần tái nghiện khiến anh càng quyết tâm thay đổi bản thân.

“Sau mỗi lần cai nghiện, việc điều trị càng khó khăn hơn. Nhưng lần này em đã cố gắng rất nhiều. Hiện em được học nghề, có công việc để làm mỗi ngày. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là em được trở về nhà. Em mong sớm được về với bố mẹ, làm lại cuộc đời, có công việc để tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình”, Đ. chia sẻ.

Trong thời gian ở cơ sở, ngoài điều trị, Đ. được tham gia học nghề may. Từ những thao tác còn bỡ ngỡ ban đầu, anh dần làm quen với máy móc, từng công đoạn và có thể tự tay hoàn thiện sản phẩm. Với nam học viên này, những giờ miệt mài bên chiếc máy khâu không đơn thuần là học một nghề để kiếm sống. Đó còn là khoảng thời gian anh tìm lại cảm giác mình có ích, được lao động và được trao cơ hội để bắt đầu lại.

“Các cán bộ ở đây giống như những người thầy, luôn hướng dẫn, động viên em. Học nghề rồi mới thấy mình vẫn có thể làm được nhiều việc, vẫn có ích cho gia đình và xã hội. Em hy vọng sau khi trở về có thể tiếp tục làm nghề, kiếm thêm thu nhập, không để bố mẹ phải lo lắng”, Đ. nói.

Học viên hy vọng sau cai nghiện có thể vận dụng nghề học được kiếm thêm thu nhập.

Cách xưởng may không xa, P.V.L. (SN 1994, quê xã Cẩm Thủy) đang chăm chú với những nan tre trong lớp học nghề mây tre đan. Từng động tác được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ, từ chọn nan, đan khung đến hoàn thiện sản phẩm.

L. đã có vợ và 3 người con, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Thế nhưng, những lần ham vui cùng bạn bè đã khiến anh vướng vào ma túy, để rồi phải xa gia đình, vợ con và bước vào hành trình cai nghiện.

Nhắc lại quãng thời gian đầu điều trị cắt cơn, L. không giấu được những khó khăn đã trải qua. Có lúc tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng nghĩ đến vợ và các con đang chờ ở nhà, anh lại tự động viên mình cố gắng.

Sau gần 2 năm được hỗ trợ điều trị, L. dần ổn định sức khỏe, thay đổi nhận thức và bắt đầu học nghề. Những nan tre tưởng chừng đơn giản nay trở thành công việc giúp anh rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung và nuôi dưỡng những dự định khi trở về.

“Em rất hối hận vì đã dính vào ma túy. Nghĩ đến vợ và các con, em chỉ mong cai nghiện thành công để sớm được về nhà. Học đan lát ở đây, em muốn sau này tự tay làm những món quà tặng các con. Nếu có điều kiện, em cũng muốn tiếp tục làm nghề để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình”, L. bộc bạch.

Tạo điểm tựa bền vững

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Công an tỉnh Thanh Hóa, mỗi học viên đến điều trị là một hoàn cảnh khác nhau. Có người lần đầu cai nghiện, cũng có người đã nhiều lần quay trở lại cơ sở sau những lần tái nghiện. Phía sau mỗi trường hợp là những câu chuyện gia đình, những đứt gãy trong cuộc sống và cả những mong mỏi được trở về, bắt đầu lại.

Nghề đan lát trong cơ sở cai nghiện.

Anh Đào Anh Tuấn, Tổ quản lý học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, cho biết cơ sở hiện có 213 học viên. Mỗi đợt tiếp nhận, điều trị thường có khoảng 30-40 học viên. Bên cạnh công tác điều trị, phục hồi sức khỏe, đơn vị chú trọng giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề để học viên có thêm hành trang khi trở về cộng đồng.

“Chúng tôi xác định, thời gian học viên ở cơ sở không chỉ là thời gian điều trị, phục hồi mà còn là cơ hội để họ thay đổi nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết. Khi trở về địa phương, nếu có một nghề trong tay, có công việc để làm thì họ sẽ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”, anh Tuấn cho biết.

Các lớp dạy nghề được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của học viên. Những nghề như may túi PP xuất khẩu, túi dùng một lần; mây tre đan; chăn nuôi, trồng trọt; vệ sinh môi trường cảnh quan; nghề mộc, xây dựng... được đưa vào chương trình hướng nghiệp. Trong quá trình học, học viên được hướng dẫn kiến thức cơ bản, thực hành từng công đoạn và làm quen với tác phong lao động.

Đặc biệt, nghề mây tre đan được cơ sở duy trì nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tre, luồng dồi dào tại các địa phương miền núi. Đây cũng là nghề có thể triển khai với quy mô hộ gia đình, giúp người sau cai có thêm lựa chọn việc làm khi trở về quê.

Bên cạnh đó, với diện tích đất trồng rừng, cơ sở còn tổ chức hướng dẫn học viên các kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây luồng, keo và một số loại cây công nghiệp; đồng thời kết hợp đào tạo nghề chăn nuôi. Những kiến thức này được kỳ vọng có thể áp dụng vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương, tạo sinh kế và thu nhập cho người sau cai.

Học nghề giúp học viên sau cai có thêm cơ hội, việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, đại úy Đồng Văn Giáp - Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác hướng nghiệp, dạy nghề được triển khai song song với giáo dục chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật, duy trì điều lệnh nội vụ. Đối với những học viên chưa biết đọc, biết viết, cơ sở còn tổ chức các lớp xóa mù chữ.

“Việc đào tạo nghề không chỉ hướng đến trang bị kỹ năng lao động mà còn giúp học viên hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự tự tin. Qua từng sản phẩm hoàn thiện, từng công việc được giao, học viên có thêm động lực rèn luyện, thay đổi bản thân”, đại úy Giáp nói.

Theo lãnh đạo cơ sở, việc học nghề trong thời gian cai nghiện mới chỉ là bước khởi đầu. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, nhiều học viên vẫn mang tâm lý tự ti, mặc cảm, dễ bị những mối quan hệ xấu lôi kéo trở lại con đường cũ. Vì vậy, họ rất cần sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện từ gia đình, xã hội. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần làm cầu nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giới thiệu việc làm, giúp người sau cai có cơ hội lao động, vươn lên và tránh tái nghiện.