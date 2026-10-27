Học nghề, mở lối tái hòa nhập cộng đồng

Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11, Bộ Công an) tham quan Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Tạo cơ hội từ những nghề thiết thực

Là học viên thuộc Khóa đào tạo nghề dành cho người chấp hành xong án phạt tù và người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (Bộ Công an) khai giảng ngày 21/10 vừa qua, anh V.V.Đ (quê Hậu Giang cũ) mong muốn tìm được hướng đi mới để làm lại cuộc đời.

Theo chia sẻ của anh Đ., khoảng 3 tháng trước, anh Đ. lên TPHCM tìm việc nhưng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, từ tìm kiếm việc làm đến những ánh nhìn kỳ thị. “ Khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc để kiếm sống, đồng thời phải đối mặt với những ánh nhìn kỳ thị từ xóm làng”, anh Đ. chia sẻ.

Qua lời giới thiệu của người quen, anh đăng ký học nghề đồng sơn ô tô tại trường, hy vọng có kỹ năng để tìm việc làm ổn định. Ngoài giờ học, anh tranh thủ giao nước uống đóng chai cho một đại lý, với thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Anh cũng được hỗ trợ chỗ ở và ăn uống, giảm bớt gánh nặng sinh hoạt.

Theo anh Đ., cơ hội học nghề và những hỗ trợ thiết thực giúp anh có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Đặc biệt, đăng ký học nghề tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, anh Đ. Được doanh nghiệp đã cam kết tuyển dụng anh sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng các yêu cầu. Đây là động lực để anh nỗ lực học tập, hướng đến công việc ổn định và từng bước xây dựng lại tương lai.

Không chỉ đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù và người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II còn triển khai chương trình đào tạo dành cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy, giúp người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội tìm việc làm sau khi hoàn thành chương trình.

Trước đó, ngày 16/10, trường tổ chức khai giảng khóa đào tạo sơ cấp nghề cho học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, TPHCM. Đây là khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho học viên cơ sở cai nghiện ma túy sau khi nhà trường được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Công an quản lý.

Khóa học có hơn 200 học viên tham gia, với các nghề đào tạo gồm hàn, sửa chữa - lắp đặt máy điều hòa và kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Chương trình kéo dài 3 tháng, trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, tạo thêm cơ hội để học viên tìm việc làm, có thu nhập sau khi hoàn thành khóa học.

Kết nối đào tạo với cơ hội việc làm

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cho biết, tính đến ngày 21/10/2026, trường đã tuyển sinh được 1.597 học viên thuộc nhóm đối tượng đặc thù. Trong đó, có 214 công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, 98 người tái hòa nhập cộng đồng và 1.285 người đang cai nghiện ma túy tại các cơ sở. Nhà trường đã tổ chức khai giảng cho 394 học viên thuộc nhóm người cai nghiện ma túy tại các cơ sở trên địa bàn TPHCM.

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Theo PGS.TS Bùi Văn Hưng, kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đội ngũ nhân sự nhà trường. Công tác đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù trong giai đoạn đầu chắc chắn sẽ gặp những rào cản nhất định. Tuy nhiên, với truyền thống và kinh nghiệm 48 năm đào tạo, đặc biệt là xuất phát điểm từ một cơ sở đào tạo dành cho người khuyết tật, thương binh, bệnh binh, trường quyết tâm phát huy thế mạnh, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên.

“Để vượt qua những khó khăn ban đầu và bảo đảm học viên có thể tiếp tục ổn định cuộc sống sau khóa học, nhà trường hướng đến xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo, cơ sở cai nghiện, công an địa phương, hội phụ nữ, chính quyền xã, phường và doanh nghiệp. Mục tiêu là theo dõi, quản lý, hỗ trợ học viên xuyên suốt từ tuyển sinh, đào tạo đến khi có việc làm ổn định. Qua đó, trường từng bước hoàn thiện mô hình liên kết đào tạo, kết nối việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng”, PGS.TS Bùi Văn Hưng cho hay.

Theo PGS.TS Bùi Văn Hưng, trong mô hình này, kết nối doanh nghiệp được xác định là một khâu quan trọng để chuyển hóa kết quả đào tạo thành cơ hội việc làm thực tế. Ngày 21/9/2026, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II ra mắt văn phòng hỗ trợ việc làm, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lớn. Nhà trường đã ký kết hợp tác tuyển dụng sau đào tạo với doanh nghiệp và chuẩn bị nhiều vị trí việc làm dành cho học viên. Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này, hướng đến mục tiêu giúp người học có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

“Tôi cho rằng đây là một đề án rất nhân văn và có ý nghĩa thiết thực. Nếu triển khai tốt, nhóm đối tượng này có thể trở thành lực lượng lao động đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào khóa đào tạo đầu tiên và mong muốn nỗ lực thực hiện tốt để mở ra cách tiếp cận toàn diện hơn đối với quá trình tái hòa nhập cộng đồng”, PGS.TS Bùi Văn Hưng chia sẻ.

“Khi có công việc phù hợp, thu nhập chính đáng cùng sự đồng hành, chia sẻ từ gia đình và cộng đồng, người học sẽ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả bền vững, quá trình này cần sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cùng sự chung tay của doanh nghiệp, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, công an, gia đình và các tổ chức xã hội”, PGS.TS Bùi Văn Hưng cho hay.