Học nghề gắn với việc làm nâng cao thu nhập

Theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Gio Linh Lê Thị Tuyết Nhung, những năm qua, liên kết đào tạo nghề tại trung tâm được mở rộng về quy mô và ngành nghề, góp phần tư vấn, phân luồng, hướng nghiệp, gắn giáo dục phổ thông với GDNN và tạo thêm cơ hội việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.

Phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn được anh Trần Đăng Tài chú trọng thực hiện - Ảnh: N.V

Hiện trung tâm liên kết đào tạo với nhiều cơ sở GDNN trên địa bàn, như: Trường cao đẳng Âu Lạc Huế, Trường cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Trường cao đẳng Nghề Quảng Trị, Trường trung cấp Kỹ thuật-Công nghệ và Nông nghiệp Quảng Trị, Trường trung cấp Công nghệ-Du lịch số 10, Trường trung cấp Việt Mỹ và Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành.

Qua liên kết, trung tâm đang tổ chức 17 lớp trung cấp với 425 học sinh. Các ngành nghề gồm kỹ thuật chế biến món ăn, tiếng Nhật, chăn nuôi thú y, quản trị du lịch và khách sạn, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, điện-điện tử, điện lạnh và pha chế đồ uống. Việc đa dạng ngành nghề giúp học sinh lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp. Trung tâm chú trọng cơ sở vật chất; tạo điều kiện học sinh thực hành, thực tập tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hình thành kỹ năng nghề, tác phong làm việc và khả năng thích ứng với môi trường lao động.

Theo bà Lê Thị Tuyết Nhung, sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể tìm việc theo chuyên ngành tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-dịch vụ, học lên trình độ cao hơn, lựa chọn chương trình học tập, làm việc ở nước ngoài hoặc tự tạo việc làm phù hợp.

Lớp chế biến món ăn tại Trung tâm Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp- Ảnh: T.N

Cùng với đào tạo nghề cho học sinh, xã Gio Linh chú trọng đào tạo nghề gắn với lao động nông thôn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gio Linh Lê Tiến Dũng cho biết, thực hiện các chủ trương của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu không chỉ giúp người dân có thêm nghề mà còn nâng cao năng suất, thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và thương mại-dịch vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn; tổ chức 3 lớp tập huấn với hơn 70 học viên về các mô hình sản xuất nuôi gà thịt thâm canh theo hướng an toàn sinh học, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại thôn Vinh Quang Hạ; nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tại thôn Lan Đình; nuôi tôm càng xanh trong ao nước ngọt tại thôn Thủy Khê.

Cùng với đào tạo nghề, xã tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền, phổ biến thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm bền vững cho 1.072 lượt người. Qua đó, 420 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 162 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Anh Trần Đăng Tài, thôn Gio Quang, xã Gio Linh, chia sẻ, cách đây mấy năm, vợ anh là chị Hoàng Thị Tuyết được tham gia lớp chăn nuôi thú y do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức. Thời điểm đó, việc chăn nuôi của gia đình còn nhỏ lẻ. Sau khi học nghề, chị Tuyết mở rộng quy mô trang trại. Hằng năm, gia đình anh duy trì trang trại với 100 con lợn nái đẻ và 500 con lợn thịt, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, tùy giá cả thị trường.

Lớp nghề quản trị nhà hàng, khách sạn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh: T.N

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gio Linh Lê Tiến Dũng, kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm thời gian qua tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin thị trường lao động, nâng cao kỹ năng nghề, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo UBND phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong xã đẩy mạnh tuyên truyền về học nghề, lập thân, lập nghiệp, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS phù hợp với nguyện vọng, năng lực từng em.

Đối với lao động đang làm việc, xã xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, nắm biến động việc làm và nhu cầu tuyển dụng để định hướng đào tạo, kết nối với các trung tâm dịch vụ việc làm. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở GDNN, Trung tâm GDNN-GDTX đào tạo theo nhu cầu thực tế, ưu tiên nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp chế biến, chăn nuôi, sản phẩm OCOP và các ngành nghề nông thôn.

Công tác tuyên truyền, tư vấn giáo dục nghề nghiệp được đa dạng hóa qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng số, tư vấn trực tiếp và trải nghiệm tại doanh nghiệp. Xã chú trọng kết nối tuyển dụng lao động địa phương, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ học nghề, vay vốn giải quyết việc làm, khởi nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển nguồn nhân lực địa phương.