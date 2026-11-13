Học nghề gắn với đầu ra: Cách làm từ BCTech

Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn học viên thực hành trên thiết bị tự động hóa, nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Thông qua chính sách hỗ trợ học phí, tăng cường thực hành và đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạo thêm cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động.

Việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp không chỉ giúp người học nâng cao kỹ năng, ổn định thu nhập mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo bền vững.

Giảm chi phí học nghề, mở rộng cơ hội lập nghiệp

Từ khi còn học trung học cơ sở, Dương Quốc Hưng, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, đã quan tâm đến nghề điện công nghiệp.

Qua các buổi tư vấn hướng nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu (BCTech), Hưng quyết định đăng ký chương trình đào tạo 9+, kết hợp học văn hóa với học nghề.

Chia sẻ khi lựa chọn ngành học năm 2024, Hưng cho biết bản thân yêu thích điện công nghiệp, mong muốn được trang bị kỹ năng nghề và sớm đi làm để có thu nhập. Ủng hộ quyết định của con, chị Đoàn Thị Hoán, mẹ của Hưng, cho rằng học nghề là lựa chọn phù hợp với năng lực và sở thích của con. Điều chị mong muốn là Hưng được đào tạo bài bản, trở thành người thợ có tay nghề và được doanh nghiệp tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Câu chuyện của Hưng cho thấy giáo dục nghề nghiệp đang mở thêm hướng lập nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở. Đặc biệt, với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, việc lựa chọn chương trình học phù hợp, giảm chi phí đào tạo và có cơ hội việc làm sau tốt nghiệp là những yếu tố quan trọng.

Tại BCTech, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp được miễn 100% học phí học nghề theo quy định. Năm 2026, trường tiếp tục áp dụng chính sách giảm từ 20% đến 70% học phí đối với các đối tượng đủ điều kiện. Nhà trường cũng duy trì các chương trình học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 9/2026, trường đăng thông báo học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2025-2026, tiếp tục tạo điều kiện để người học có thành tích tốt được động viên, hỗ trợ trong quá trình học tập.

Theo bà Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng nhà trường, nhiều học sinh, sinh viên học nghề xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, sự đồng hành của chính quyền, các nhà tài trợ và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, giúp người học yên tâm học tập, phát triển kỹ năng và chuẩn bị tham gia thị trường lao động.

Không chỉ hỗ trợ người học tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, nhà trường còn chú trọng kết nối việc làm sau đào tạo. Anh Đậu Thành Đạt, cựu sinh viên nghề công nghệ ôtô, từng chia sẻ rằng quá trình học tập, thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên đã giúp kỹ năng nghề ngày càng tiến bộ. Sau khi tốt nghiệp, anh được trường giới thiệu làm kỹ thuật viên tại Công ty Cổ phần Toyota Vũng Tàu, có công việc đúng chuyên môn và ổn định.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Tuyền, cựu sinh viên nghề công nghệ thông tin, từng cho biết việc học nghề giúp chị rút ngắn thời gian đào tạo và tìm được công việc phù hợp tại Công ty Kraft of Asia Paperboard & Packaging.

Những trường hợp này cho thấy khi được trang bị kỹ năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, người học có thêm điều kiện tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, hướng tới việc làm bền vững

Hiện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô khoảng 5.000 học sinh, sinh viên và học viên. Các ngành nghề đào tạo gồm điện công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ ô tô, hàn, chế tạo thiết bị cơ khí, công nghệ thông tin, logistics và nhiều lĩnh vực khác.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trường dành hơn 70% thời lượng chương trình cho thực hành, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các học phần chuyên ngành tại cơ sở sản xuất.

Qua đó, người học được tiếp cận thiết bị, công nghệ, quy trình làm việc thực tế, từng bước nâng cao tay nghề và khả năng thích ứng với môi trường lao động. Đáng chú ý, năm 2025, học sinh, sinh viên năm thứ hai, thứ ba tham gia thực hành tại doanh nghiệp có thể nhận mức thu nhập từ 8–12 triệu đồng/tháng.

Việc kết hợp học nghề với thực hành có thu nhập không chỉ giúp người học tích lũy kinh nghiệm mà còn góp phần giảm áp lực chi phí, tạo điều kiện tiếp tục theo đuổi chương trình đào tạo.

Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn học viên kiến thức về điều khiển tự động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Một mô hình khác là chương trình đào tạo miễn phí nghề lắp ráp kết cấu thép theo đơn đặt hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kirby Đông Nam Á, được trường thông báo tuyển sinh tháng 9/2026. Chương trình có chỉ tiêu 15 học viên, thời gian đào tạo ba tháng.

Theo kế hoạch, học viên được học kiến thức và kỹ năng cơ bản tại trường, sau đó thực hành nâng cao tại nhà máy của doanh nghiệp ở khu công nghiệp Nhơn Trạch III, Đồng Nai. Doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo và cam kết bố trí việc làm sau khi học viên tốt nghiệp. Đây là hướng đào tạo gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng, tạo điều kiện để người học tiếp cận vị trí việc làm cụ thể.

Hiện BCTech duy trì mạng lưới hợp tác với gần 200 doanh nghiệp, phối hợp khảo sát nhu cầu nhân lực, tổ chức thực tập và giới thiệu việc làm. Theo kết quả khảo sát được công bố tại lễ tốt nghiệp năm 2024, 80% học sinh, sinh viên có việc làm trong vòng một tháng sau tốt nghiệp, với mức thu nhập từ 8–15 triệu đồng/tháng. Nhà trường cũng cho biết tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp hằng năm đạt gần 95%.

Tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo, ngày 30/10/2026, trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 550 học sinh trung cấp hệ chính quy khóa 2024–2026 thuộc 11 nghề, trong đó 165 học sinh được khen thưởng vì thành tích học tập tốt.

Tại lễ tốt nghiệp, ông Võ Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh việc hoàn thành chương trình đào tạo mới là bước khởi đầu của quá trình phát triển nghề nghiệp. Người học cần tiếp tục rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong, tinh thần trách nhiệm và không ngừng học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm cũng là định hướng của Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, tập trung hỗ trợ lao động vùng nghèo, vùng khó khăn nâng cao kỹ năng nghề, tạo việc làm và cải thiện thu nhập.

Từ thực tiễn của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, việc kết hợp chính sách hỗ trợ học phí, tăng cường thực hành và đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp cho thấy hướng đi phù hợp để mở rộng cơ hội việc làm.

Khi người lao động được trang bị kỹ năng, có cơ hội tiếp cận công việc và thu nhập ổn định, giáo dục nghề nghiệp sẽ góp phần tạo nền tảng phát triển sinh kế, hướng tới giảm nghèo bền vững./.