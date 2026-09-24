Học nghề để thêm sinh kế, thêm cơ hội thoát nghèo

Các học viên tham gia lớp học nghề tại địa phương.

Đào tạo nghề sát nhu cầu người dân

UBND phường Bình Thuận vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.

Tham dự lễ khai giảng có ông Phan Văn Thực, Phó Chủ tịch UBND phường; ông Hoàng Xuân Loan, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, tổ dân phố 8, giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng 35 học viên.

Các học viên dự lễ khai giảng.

Lớp học tập trung đào tạo nghề trồng cây nông nghiệp, với nội dung gắn với cây chanh. Chương trình được tổ chức trong thời gian hơn một tháng, hướng tới trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất.

Điểm đáng chú ý là nghề đào tạo được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân. Với lao động nông thôn, việc được học một nghề phù hợp với điều kiện đất đai, sản xuất và khả năng của gia đình có ý nghĩa thiết thực. Kiến thức được trang bị không chỉ phục vụ một khóa học mà có thể được vận dụng trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả lao động.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phan Văn Thực nhấn mạnh: đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Ông Phan Văn Thực đề nghị các học viên nghiêm túc tham gia đầy đủ chương trình, chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng được hướng dẫn để vận dụng hiệu quả vào sản xuất. Đối với đơn vị đào tạo, yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng, lựa chọn nội dung sát với nhu cầu thực tế, giúp người học có thể áp dụng kiến thức sau khóa học.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp ở khu vực nông thôn. Thay vì đào tạo theo hướng chung chung, việc xác định đúng nhu cầu của người dân và điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương sẽ giúp quá trình học nghề thiết thực hơn.

35 học viên của lớp học thuộc các nhóm đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề theo kế hoạch, gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật có khả năng tham gia học nghề, lao động nữ và thanh niên trên địa bàn phường.

Đây đều là những nhóm lao động cần được mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, việc làm và các mô hình sinh kế phù hợp. Vì vậy, một lớp học nghề không chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức mà còn tạo thêm điều kiện để người dân chủ động hơn trong việc phát triển kinh tế gia đình.

Từ kiến thức nghề đến sinh kế bền vững

Với lao động nông thôn, học nghề chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kiến thức có thể đi vào cuộc sống. Bởi vậy, mục tiêu của lớp đào tạo tại phường Bình Thuận được đặt trong mối liên hệ giữa học nghề, sản xuất, việc làm và thu nhập.

Các học viên được bổ sung kiến thức về nghề trồng cây.

Thông qua chương trình, học viên có cơ hội bổ sung kiến thức về nghề trồng cây nông nghiệp, từng bước hình thành kỹ năng sản xuất phù hợp. Với cây chanh được lựa chọn làm nội dung đào tạo, những kiến thức từ lớp học có thể trở thành cơ sở để người dân áp dụng vào diện tích sản xuất của gia đình.

Ông Âu Văn Sỹ, học viên người dân tộc Cao Lan bày tỏ: Việc tổ chức đào tạo ngay tại địa phương tạo thuận lợi cho người lao động. Người dân vừa tham gia học tập, vừa có thể liên hệ kiến thức được hướng dẫn với điều kiện sản xuất thực tế. Điều này cũng giảm khoảng cách giữa đào tạo và thực hành, giữa kiến thức trong lớp học với yêu cầu của đời sống. Hiện cây chanh là mô hình đang phát triển tại địa phương với 200ha đã được người dân tiến hành trồng để gây dựng kinh tế.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Khi người dân có thêm kiến thức và kỹ năng, khả năng tự tạo việc làm cũng được nâng lên. Thay vì chỉ trông chờ vào những cơ hội việc làm bên ngoài, người lao động có thể khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, lao động và kinh nghiệm sản xuất của gia đình.

Đặc biệt, với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, nâng cao năng lực sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố kết quả giảm nghèo. Một sinh kế phù hợp, được thực hiện trên nền tảng kiến thức và kỹ năng, sẽ giúp người dân có thêm cơ sở duy trì thu nhập, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Mục tiêu này cũng phù hợp với tinh thần của Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Giáo dục nghề nghiệp không chỉ hướng tới việc giúp người lao động “biết một nghề”, mà quan trọng hơn là tạo khả năng làm việc, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Về lâu dài, những lao động được đào tạo có thể trở thành hạt nhân chia sẻ kinh nghiệm, góp phần lan tỏa phương thức sản xuất hiệu quả trong cộng đồng.

Để giáo dục nghề nghiệp thực sự trở thành động lực giảm nghèo bền vững, việc khảo sát nhu cầu của người dân, lựa chọn nghề phù hợp và tổ chức đào tạo sát thực tế là những yếu tố quan trọng. Cùng với đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong quá trình tuyên truyền, tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ người học sau đào tạo.

Tại phường Bình Thuận, lớp đào tạo nghề trồng cây nông nghiệp là một bước cụ thể trong quá trình đưa giáo dục nghề nghiệp đến gần hơn với người dân. Từ lớp học, kiến thức được chuyển hóa thành kỹ năng; từ kỹ năng, người lao động có thêm cơ hội tạo việc làm và thu nhập.