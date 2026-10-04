Học nghề để đổi thay cuộc sống vùng khó

Người dân vùng khó Gia Lai được tham gia các lớp đào tạo nghề để nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế. Ảnh: ĐVCC.

Học nghề, có thêm việc làm

Cuộc sống khó khăn ở nông thôn nên ngoài nương rẫy, gia đình anh Nay Gái (buôn Luk, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không có công việc ổn định mang lại thu nhập. Mong muốn gia đình có cuộc sống ổn định hơn, anh quyết định đi học nghề.

Anh tham gia lớp sửa chữa máy cày công suất nhỏ do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức. Sau thời gian được tiếp cận kiến thức và được thầy cô hỗ trợ kỹ thuật, anh hoàn thành khóa học.

Việc học không chỉ giúp anh biết cách sửa chữa máy cày phục vụ gia đình mà còn mở ra thêm một công việc mới. Hiện anh nhận sửa máy cày cho người dân trong xã, với nguồn thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng mỗi khi vào mùa vụ.

Tại làng Đăk Mong (xã Kon Gang), việc học nghề cũng góp phần thay đổi cách sản xuất của người dân. Đây là địa bàn có đến 99% hộ dân là người Bahnar. Những năm gần đây, người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa nước 2 vụ.

Thay vì canh tác theo lối cũ, bà con đưa các quy trình sản xuất được học từ lớp dạy nghề trồng lúa vào áp dụng trên 36ha.

Năm 2024, xã phối hợp mở lớp đào tạo nghề trồng lúa cho bà con. Sau khi áp dụng khoa học kỹ thuật, người dân từng bước nâng cao nhận thức, phát triển sản xuất lúa 2 vụ theo hướng bền vững.

Nhận thấy lợi ích từ việc học nghề trồng lúa, chị YKam tham gia lớp học và áp dụng kiến thức vào sản xuất của gia đình.

“Trước đây 3 sào lúa của gia đình tôi chỉ canh tác theo bản năng, không áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên, sau khi tham gia lớp học nghề, tôi nắm rõ quy trình trồng, chăm sóc lúa theo phương pháp hữu cơ để đảm bảo sản xuất lúa an toàn, năng suất ổn định và góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay, năng suất đạt trên 6 tạ/sào giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện”, chị YKam chia sẻ.

Đào tạo nghề gắn với việc làm

Những lớp đào tạo ngắn hạn giúp cuộc sống người đồng bào dân tộc thiểu số đổi thay. Ảnh: ĐVCC.

Từ những hiệu quả thực tế, Gia Lai đang triển khai chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026.

Chiến dịch thực hiện từ ngày 30/9/2026 đến 10/1/2027 trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm tại các xã, phường có dự án đầu tư, khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp và các địa phương được giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đào tạo nghề cho ít nhất 3.367 người, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026 là 6.020 người. Đồng thời, tổ chức ít nhất 30 phiên giao dịch việc làm; giới thiệu việc làm, cung ứng ít nhất 1.864 lao động cho doanh nghiệp, dự án; hỗ trợ 4.151 người lao động sau đào tạo tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình và xuất khẩu lao động.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch là chuyển từ đào tạo theo khả năng của cơ sở sang đào tạo theo nhu cầu của người lao động và nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp. Việc đào tạo được thực hiện theo quy trình từ rà soát nhu cầu, tư vấn nghề, tuyển sinh, đào tạo đến tuyển dụng và theo dõi việc làm.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo linh hoạt, ngắn hạn, đào tạo lưu động, cuốn chiếu tại xã, phường, gắn thực hành với vị trí việc làm. Doanh nghiệp tham gia xây dựng nội dung, thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng người học khi phù hợp.

Chiến dịch ưu tiên người chưa có việc làm, việc làm chưa ổn định, lao động nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp và những người có nhu cầu chuyển đổi nghề. Sau đào tạo, việc làm của người học được tiếp tục theo dõi tại thời điểm kết thúc khóa học, sau 30 ngày và 60 ngày.

Giai đoạn đào tạo cuốn chiếu thực hiện từ ngày 15/10 đến 30/12/2026; chốt việc làm từ ngày 30/12/2026 đến 10/1/2027. Việc theo dõi tình trạng việc làm sau 30 và 60 ngày được thực hiện đến ngày 5/3/2027.

Sở Nội vụ được giao làm đầu mối điều phối các nhiệm vụ về việc làm, thị trường lao động và cung ứng lao động. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp lựa chọn các ngành nghề nông nghiệp, nông thôn gắn với sản phẩm chủ lực, OCOP, hợp tác xã, chuỗi giá trị và sinh kế bền vững.

UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ rà soát nhu cầu, lập danh sách người lao động và triển khai đào tạo tại địa phương. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng.