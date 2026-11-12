'Học' MC Khánh Vy diện đồ công sở trẻ trung, toàn món dễ mặc

Trần Khánh Vy được khán giả biết đến qua các chương trình tiếng Anh trên VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us trước khi đảm nhận vai trò dẫn Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 22, lên sóng năm 2021. Nữ MC từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao và vào top 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020.

Sau thời gian gây dấu ấn với các chương trình đảm nhiệm, MC Khánh Vy cũng được đánh giá cao về guu thời trang mỗi lần ghi hình. Theo đó, Khánh Vy thường xuyên diện váy công sở nhưng không đóng khung vào một hình mẫu mà khá linh hoạt, trẻ trung, dễ phối đồ, tiện di chuyển.

Cùng xem lại những sẻ đồ công sở làm nên "chất riêng" của MC Khánh Vy

Sơ mi xanh nhạt vốn là món đồ quen mặt nơi công sở, nhưng Khánh Vy chỉ cần thêm chiếc cà vạt sọc chéo và cặp kính gọng tròn là bộ đồ đã mang chút tinh nghịch của phong cách học đường. Phần tay áo xắn nhẹ cũng khiến cách phối này trông tự nhiên, năng động hơn.

Khánh Vy thường diện tông màu xanh da trời vừa dịu mắt, vừa phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Trong ảnh, Nữ MC phối áo cùng chân váy trắng cạp cao, để hai gam xanh – trắng làm sáng cả bộ đồ và giữ được vẻ thanh lịch rất hợp chốn văn phòng.

Đổi sang suit tông be, Khánh Vy trông sắc sảo hơn hẳn với đường vai đứng phom và phần ve áo lệch được cắt khá lạ mắt. Đôi giày mũi nhọn ánh kim là chi tiết đáng chú ý cuối cùng, bắt sáng vừa đủ để bộ suit màu trung tính lên ảnh thêm cuốn hút.

Trong nhiều sự kiện, Khánh Vy thường diện váy khá trẻ trung. Trong ảnh, cô diện chiếc váy sơ mi xanh nhạt, cổ bo tròn và những đường sọc trắng mảnh mang đến vẻ tươi tắn, còn chiếc thắt lưng cùng màu ôm nhẹ ở eo để dáng váy trông gọn gàng hơn.

Khánh Vy phối áo hồng phấn bên ngoài sơ mi trắng rồi lặp lại sắc trắng ở quần, nhờ vậy bộ đồ nhiều lớp vẫn trông nhẹ nhàng. Phần cổ sơ mi mở nhẹ, sợi dây chuyền nhỏ và chiếc đồng hồ dây mảnh khiến tổng thể vừa đủ điệu cho một buổi lên hình, vừa dễ ứng dụng khi đi làm.

Trong một sự kiện cần sự trưởng thành, chỉn chu hơn, Khánh Vy diện cả cây trắng với phom áo làm điểm nhấn với phần eo chiết gọn, vạt xòe nhẹ và hàng cúc ánh vàng chạy dọc thân.

Cũng là xanh pastel, nhưng chiếc váy tay bồng này mang đến cho Khánh Vy vẻ điệu đà hơn nhờ hàng cúc bọc vải và những nếp xếp chạy dọc thân áo. Chân váy xòe tạo độ mềm khi di chuyển, khiến bộ đồ vừa hợp với không khí trường quay, vừa có thể mặc đến văn phòng vào một ngày muốn ăn diện hơn đôi chút.

Sơ mi trắng và chân váy be là hai món nhiều người đã có sẵn trong tủ, còn điều đáng học ở Khánh Vy nằm ở cách cô phối chúng. Cô sơ vin gọn, thêm thắt lưng đen mảnh để nhấn eo rồi xắn nhẹ tay áo, vậy là có ngay một bộ đồ đủ lịch sự để đứng trên sân khấu mà vẫn gần gũi như trang phục đi làm mỗi ngày.

Chiếc váy xanh trơn của Khánh Vy có vài điểm nhấn nhỏ rất duyên, từ hàng cúc sáng ngay dưới cổ áo đến phần chân váy xếp nhún mềm mại. Thêm cặp kính gọng tròn và chiếc đồng hồ dây mảnh, nữ MC khiến một thiết kế kín đáo trông trẻ trung theo cách rất tự nhiên.

Khánh Vy phối sơ mi kẻ xanh trắng bên trong váy không tay màu navy, để phần cổ và tay áo sáng màu nổi bật trên nền váy trơn. Cặp kính gọng tròn làm rõ thêm nét học đường của bộ đồ, một cách phối đáng thử nếu muốn chiếc sơ mi quen thuộc trông khác đi đôi chút.