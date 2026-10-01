Học liệu số: Quy định mới về bồi dưỡng cán bộ

Học liệu số phải được kiểm soát chặt chẽ

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 23/2026/TT-BNV hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác học liệu số và khóa học trực tuyến trong bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư áp dụng đối với cán bộ ở xã, phường, đặc khu; công chức, viên chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng học liệu số, tổ chức khóa học trực tuyến.

Theo Thông tư, học liệu số là nội dung, tài liệu, dữ liệu hoặc sản phẩm được xây dựng dưới dạng số, phục vụ bồi dưỡng, tự học, tra cứu, thực hành và hỗ trợ vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Học liệu số có thể gồm tài liệu văn bản, dữ liệu, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, âm thanh, video, học liệu tương tác và học liệu kiểm tra, đánh giá. Các loại học liệu có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp thành học liệu đa phương tiện.

Đáng chú ý, việc ứng dụng AI, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ số khác trong xây dựng, cung cấp, quản lý, sử dụng học liệu số phải có sự kiểm soát của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra phải được kiểm tra, xác minh trước khi phê duyệt, sử dụng.

Thông tư cũng yêu cầu học liệu số phải chính xác, khoa học, cập nhật, có nguồn gốc rõ ràng; phù hợp với mục tiêu, đối tượng và nội dung bồi dưỡng, đồng thời gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Học liệu số và khóa học trực tuyến trong bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với học liệu dạng video, thời lượng mỗi video không quá 90 phút. Thông tư khuyến khích thiết kế học liệu thành các đơn vị nội dung ngắn để thuận tiện cho tiếp cận, tự học, tra cứu, thực hành và vận dụng.

Học liệu số còn phải bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước. Học liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước không được đăng tải trên kho học liệu số dùng chung.

Học liệu số dùng chung phải được thẩm định

Thông tư quy định cơ quan quản lý học liệu số có trách nhiệm tổ chức xây dựng, thẩm định hoặc lấy ý kiến chuyên gia, phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung học liệu thuộc phạm vi quản lý.

Với học liệu số dùng chung có phạm vi khai thác rộng; học liệu sử dụng trong chương trình bồi dưỡng có cấp chứng chỉ; hoặc học liệu có nội dung chuyên môn khó, phức tạp, yêu cầu cao về tính chính xác, an toàn, bảo mật, việc thẩm định được thực hiện bởi Hội đồng.

Học liệu có nội dung đơn giản, phạm vi sử dụng hẹp và không thuộc các trường hợp trên không bắt buộc thành lập Hội đồng thẩm định. Cơ quan quản lý học liệu phải tổ chức rà soát và lấy ý kiến ít nhất 2 chuyên gia có chuyên môn phù hợp trước khi phê duyệt.

Hội đồng thẩm định học liệu số có 5 hoặc 7 thành viên. Thành viên phải có kinh nghiệm, uy tín, chuyên môn phù hợp và không trực tiếp tham gia xây dựng học liệu được thẩm định.

Kết quả thẩm định được xác định theo một trong ba mức: đạt yêu cầu; đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện; không đạt yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc họp thẩm định, đơn vị được giao chủ trì phải hoàn thiện học liệu và hồ sơ theo kết luận của Hội đồng để trình phê duyệt.

Học liệu đã được phê duyệt có thể được đề xuất đưa vào kho học liệu số dùng chung trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và các nền tảng học tập số khác. Việc đăng tải, khai thác phải bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước.

Khóa học trực tuyến được quản lý thế nào?

Thông tư 23/2026/TT-BNV cũng quy định cụ thể việc thiết lập và tổ chức khóa học trực tuyến. Khóa học được tổ chức trên nền tảng “Bình dân học vụ số” hoặc nền tảng học tập số khác do cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thiết lập hoặc thuê theo quy định.

Mỗi khóa học phải xác định rõ tên, mã khóa học, mục tiêu, kết quả cần đạt, đối tượng, nội dung, lộ trình, thời lượng, học liệu, hoạt động học tập, hình thức kiểm tra, điều kiện hoàn thành và thời gian tổ chức.

Hệ thống phải ghi nhận tiến độ học tập, hoạt động học tập, kết quả kiểm tra, tình trạng hoàn thành và phản hồi của người học. Đối với khóa học bắt buộc, cơ quan quản lý có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả.

Việc kiểm tra, đánh giá có thể thực hiện thông qua câu hỏi tương tác, bài kiểm tra, bài tập tình huống, sản phẩm thực hành, bài viết, thảo luận, thuyết trình hoặc hình thức phù hợp khác.

Thông tư cho phép áp dụng biện pháp xác thực phù hợp để phòng, chống học hộ, thi hộ và gian lận. Kết quả có dấu hiệu gian lận, sai lệch hoặc phát sinh từ lỗi hệ thống chưa được xử lý không được sử dụng để xác nhận hoàn thành khóa học.

Người học hoàn thành khóa học trực tuyến theo quy định được xác nhận hoàn thành. Tuy nhiên, xác nhận hoàn thành khóa học không thay thế chứng chỉ của chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với chương trình bồi dưỡng trực tuyến thuộc chương trình được cấp chứng chỉ theo quy định, người học hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ tự động trên nền tảng học tập số.

Học liệu số phải được cập nhật khi chính sách thay đổi

Thông tư yêu cầu cơ quan quản lý thường xuyên hoặc khi cần thiết rà soát học liệu số để bảo đảm tính chính xác, cập nhật, phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng và hiệu quả sử dụng.

Học liệu phải được xem xét cập nhật khi chủ trương, chính sách, pháp luật, quy trình hoặc nghiệp vụ liên quan thay đổi; nội dung không còn phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm hoặc thực tiễn; phát hiện sai sót về nội dung, kỹ thuật; hoặc kết quả đánh giá, phản hồi cho thấy cần chỉnh sửa, bổ sung.

Thông tư 23/2026/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 29/9/2026. Học liệu số, khóa học trực tuyến đã được xây dựng, phê duyệt, đăng tải hoặc tổ chức trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục khai thác, sử dụng; cơ quan quản lý có trách nhiệm rà soát, cập nhật khi nội dung không còn phù hợp hoặc không đáp ứng các yêu cầu theo quy định mới.