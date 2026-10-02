Học liệu số: Nguồn đề luyện thi đa dạng, hỗ trợ học sinh chủ động ôn tập

Luyện đề sớm, chủ động hơn trong quá trình ôn tập

Luyện đề là phương pháp quen thuộc được nhiều học sinh sử dụng để củng cố kiến thức và kiểm tra mức độ chuẩn bị trước các kỳ thi. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này không chỉ phụ thuộc vào số lượng đề mà còn nằm ở sự đa dạng của câu hỏi và mức độ phù hợp với chương trình học.

Vũ Hoàng Anh, thí sinh từng đạt 9 điểm môn Sử trong kỳ thi THPT chia sẻ: “Việc luyện đề là rất quan trọng đối với thi THPT vì không chỉ là ôn tập kiến thức mà còn là làm quen cấu trúc đề và đặc biệt là luyện cách phân bổ thời gian. Tuy nhiên, phải có nguồn đề thi đảm bảo chất lượng, từ bài tập đến hướng dẫn giải vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới phương pháp tư duy thực tế để giải bài”.

Vũ Hoàng Anh, thí sinh từng đạt 9 điểm môn Sử trong kỳ thi THPT năm học 2021-2022

Cùng ý kiến trên, Trịnh Minh Tuấn - đạt 9,5 điểm môn Lý và 9 điểm môn Toán trong kỳ thi THPT năm học 2024-2025, khẳng định: việc luyện đề là rất cần thiết nhưng việc tiếp cận nguồn đề luyện thi chất lượng và đảm bảo chuẩn cấu trúc, đúng lời giải còn quan trọng gấp nhiều lần. “Chỉ cần một lần bạn làm bài theo hướng dẫn giải không chuẩn thì sẽ tạo thành thói quen cho những lần sau và nếu gặp lại dạng bài đó, sẽ có thể dẫn đến sai lầm” - Minh Tuấn cho biết.

Về phía giáo viên, với kinh nghiệm gần 20 năm dạy học khối 12 và chuẩn bị cho học sinh thi tốt nghiệp THPT, cô Lê Kim Nhu chia sẻ thêm: ““Quá trình luyện tập hiệu quả cần bao gồm ba bước: làm bài, phân tích kết quả và điều chỉnh kế hoạch học tập. Sau mỗi lần làm bài, học sinh cần xem lại câu trả lời sai, xác định nguyên nhân và hệ thống lại phần kiến thức liên quan. Có những lỗi xuất phát từ việc chưa nắm chắc khái niệm; có lỗi do đọc đề chưa kỹ, phân bổ thời gian chưa hợp lý hoặc thiếu khả năng vận dụng kiến thức vào tình huống mới.” Từ đó, theo cô Kim Nhu, việc tìm đến các bộ đề luyện thi sẽ giúp học sinh chủ động trong việc ôn tập.

“Tuy nhiên, các em học sinh cần tìm đến những nguồn đề thi đáng tin cậy và có chất lượng đảm bảo” - cô Kim Nhu nhấn mạnh.

Học liệu phong phú, bảo chứng uy tín

Thực tế, trên không gian số hiện nay, đặc biệt là trên các mạng xã hội, rất nhiều cá nhân hay các fanpage chia sẻ hoặc kinh doanh nguồn đề luyện thi là đề mà các Trường THPT hoặc Sở Giáo dục & Đào tạo của các Tỉnh đã từng sử dụng những năm trước. Tuy nhiên, những nội dung được đăng tải này không hề được kiểm duyệt chính xác về mặt nội dung câu hỏi, càng không được kiểm soát tính chính xác ở phần lời giải, hướng dẫn giải. Điều này vô tình có thể gây nên những lỗi sơ suất dẫn đến hệ lụy lâu dài như các học sinh đã trải nghiệm thực tế.

Từ nhu cầu cần một khi học liệu đáng tin cậy, nền tảng Học liệu số với sự bảo chứng đến từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ra mắt bộ đề luyện thi Tốt nghiệp THPT với ngân hàng câu hỏi phong phú gồm hơn 3.000 câu hỏi được biên soạn và biên tập với 100% ngữ liệu mới.

Cô giáo Lê Kim Nhu đã gần 20 năm gắn bó với các học sinh cuối cấp phổ thông trung học.

Việc xây dựng nguồn câu hỏi mới giúp mở rộng nội dung luyện tập, hạn chế sự lặp lại của những dạng bài quen thuộc và tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận nhiều tình huống học tập khác nhau. Khi có thêm nhiều dạng bài để luyện tập, học sinh có thể làm quen với những cách đặt vấn đề khác nhau, đồng thời nhận diện những nội dung đã nắm vững và phần kiến thức còn hạn chế. Từ đó, quá trình ôn tập có thể được điều chỉnh theo năng lực và nhu cầu của từng người học.

Nguồn đề cũng mang lại thêm lựa chọn cho giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động học tập. Các câu hỏi phù hợp có thể được sử dụng để củng cố nội dung sau bài học, giao nhiệm vụ hoặc tham khảo khi xây dựng các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Nền tảng Học liệu số với bộ đề luyện thi được bảo chứng bởi NXB Giáo dục Việt Nam

Điểm đáng chú ý là ngân hàng câu hỏi được xây dựng theo định hướng bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thay vì tập trung vào việc cung cấp số lượng lớn câu hỏi một cách dàn trải, nội dung được đặt trong mối liên hệ với chương trình học, giúp người học tập trung hơn vào những kiến thức cần củng cố.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng được ứng dụng sâu hơn vào giáo dục, việc phát triển các nguồn học liệu số đang mở thêm không gian cho hoạt động tự học. Học sinh có thể chủ động luyện tập ngoài thời gian trên lớp, trong khi giáo viên có thêm nguồn tài liệu phục vụ quá trình tổ chức dạy học.

Từ hệ thống đề luyện thi đến ngân hàng câu hỏi được xây dựng mới, Học liệu số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ là một sự bổ sung cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.