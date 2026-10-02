Học liệu mở giáo dục STEAM từ bậc mầm non ở Phú Thọ

Trẻ trường Mầm non Phong Châu tham gia trải nghiệm STEAM với nguyên vật liệu gần gũi.

Học liệu STEAM từ hoạt động trải nghiệm

Giáo dục STEAM ở bậc mầm non tại Phú Thọ đang được triển khai phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và điều kiện từng nhà trường. Cùng với đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, các cơ sở giáo dục chú trọng xây dựng, bổ sung nguồn học liệu để trẻ có thêm cơ hội khám phá, trải nghiệm.

Thực tế cho thấy, học liệu STEAM không chỉ là thiết bị, đồ dùng được đầu tư mà còn được hình thành từ hoạt động giáo dục, nguyên vật liệu gần gũi và kinh nghiệm tổ chức của giáo viên. Với đặc điểm trẻ mầm non thích tìm tòi, khám phá, các trường chú trọng xây dựng học liệu gắn với hoạt động thực hành, vui chơi và trải nghiệm.

Tại Trường Mầm non Phong Châu (phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) giáo dục STEAM được cụ thể hóa qua các ngày hội trải nghiệm và hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Châu cho biết, nhà trường kiên trì thực hiện quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Các hoạt động giáo dục STEAM tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm thực tế, phát huy tính sáng tạo; qua đó mỗi trẻ có cơ hội bộc lộ năng lực và phát triển theo khả năng riêng.

Nhà trường tổ chức các chuyên đề về giáo dục STEAM, đồng thời ứng dụng phương pháp này trong hoạt động vui chơi, thí nghiệm, khám phá và trải nghiệm. Nội dung được lựa chọn phù hợp với độ tuổi, Chương trình Giáo dục mầm non, điều kiện thực tế của nhà trường cũng như nhu cầu, hứng thú của trẻ.

Một trong những giải pháp được Trường Mầm non Phong Châu chú trọng là bồi dưỡng giáo viên, xây dựng ngân hàng hoạt động và học liệu mở. Cùng với tận dụng nguyên vật liệu sẵn có, nhà trường từng bước bổ sung thiết bị, đồ dùng phù hợp để phục vụ hoạt động giáo dục.

Quá trình tổ chức không đặt nặng sản phẩm cuối cùng mà chú trọng việc trẻ quan sát, đặt câu hỏi, thử nghiệm, sáng tạo và chia sẻ. Qua đó, giáo viên có thể tiếp tục lựa chọn những hoạt động phù hợp để bổ sung nguồn học liệu, tránh triển khai STEAM máy móc hoặc chạy theo hình thức.

Cô Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên Trường Mầm non Phong Châu chia sẻ, tôi vận dụng giáo dục STEAM linh hoạt trong hoạt động khám phá, trải nghiệm, vui chơi và hoạt động góc. Trẻ được quan sát, đặt câu hỏi, dự đoán, thử nghiệm, tìm cách giải quyết vấn đề và tạo những sản phẩm đơn giản từ nguyên vật liệu gần gũi.

Theo cô Thúy, qua các hoạt động, trẻ từng bước phát triển khả năng quan sát, tư duy, giải quyết vấn đề, sáng tạo và kỹ năng thực hành. Trẻ cũng chủ động, tự tin hơn trong khám phá và bước đầu biết vận dụng kiến thức vào những tình huống thực tế.

Trường Mầm non Lê Đồng xây dựng môi trường, học liệu STEAM gắn với hoạt động trải nghiệm của trẻ.

Mở rộng nguồn học liệu từ thực tiễn

Tại Trường Mầm non Lê Đồng (phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) việc giáo dục STEAM được gắn với Chương trình Giáo dục mầm non và những hoạt động gần gũi với trẻ. Đây cũng là cách nhà trường từng bước bổ sung nguồn học liệu từ chính môi trường giáo dục và điều kiện sẵn có.

Bà Hoàng Thị Hải - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Đồng cho biết, nhà trường tích hợp các hoạt động giáo dục STEAM vào chương trình thông qua hoạt động khám phá tự nhiên, thí nghiệm đơn giản, chế tạo đồ chơi từ nguyên vật liệu tái chế.

Việc tận dụng vật liệu sẵn có tại địa phương vừa phục vụ hoạt động trải nghiệm, vừa góp phần làm phong phú nguồn học liệu STEAM. Qua mỗi hoạt động, giáo viên tiếp tục lựa chọn, bổ sung nội dung phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng tiếp nhận của trẻ.

Để tránh triển khai theo hình thức, nhà trường tập trung vào quá trình trải nghiệm, tìm tòi và tư duy của trẻ thay vì chú trọng sản phẩm trưng bày đẹp mắt. Đồng thời, giáo viên được tập huấn để hiểu đúng bản chất phương pháp STEAM và vận dụng phù hợp trong quá trình tổ chức hoạt động.

Từ thực tế giảng dạy, cô Trần Kim Ngân, giáo viên Trường Mầm non Lê Đồng chia sẻ, tôi đã giáo dục STEAM cho trẻ thông qua nhiều hoạt động khám phá khoa học như thí nghiệm vật nổi - vật chìm, sự đổi màu của nước, thiết kế mô hình từ vật liệu tái chế trong hoạt động góc và trải nghiệm ngoài trời.

Những hoạt động này vừa giúp trẻ rèn khả năng quan sát, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và sáng tạo, vừa cho thấy học liệu STEAM ở bậc mầm non có thể được xây dựng từ chính môi trường và những nguyên vật liệu gần gũi.

Thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non ở Phú Thọ cho thấy, xây dựng, mở rộng học liệu STEAM cần gắn với đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động. Khi giáo viên chủ động xây dựng ngân hàng hoạt động, khai thác vật liệu sẵn có và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nguồn học liệu phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ từng bước được bổ sung.

Việc xây dựng, nâng cấp học liệu mở STEAM vì thế không chỉ nằm ở đầu tư thiết bị mà còn phụ thuộc vào năng lực của đội ngũ giáo viên trong lựa chọn, khai thác và tổ chức hoạt động. Từ nguyên vật liệu sẵn có đến kinh nghiệm chuyên môn của giáo viên là những nguồn lực để các trường mầm non ở Phú Thọ tiếp tục bổ sung học liệu, tạo thêm môi trường cho trẻ học thông qua vui chơi, khám phá và trải nghiệm.