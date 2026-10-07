Bộ Quốc phòng vừa trả lời thắc mắc của công dân qua Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” liên quan đến việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên đang theo học chương trình đại học liên thông chính quy.

Công dân cho biết hiện 23 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 ngành Y khoa, chương trình đào tạo liên thông, hình thức chính quy, tập trung tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trước đó, trong thời gian học trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, người này đã được địa phương giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Sau khi tốt nghiệp, công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng gặp tai nạn giao thông nên không thể nhập ngũ, đồng thời trúng tuyển và tiếp tục theo học chương trình đại học liên thông.

Khi nộp giấy xác nhận sinh viên để đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cho biết địa phương không chấp thuận với lý do đang theo học chương trình liên thông.

Từ trường hợp trên, công dân đề nghị Bộ Quốc phòng làm rõ việc đã từng được tạm hoãn ở trình độ trung cấp, sau đó tiếp tục học đại học liên thông chính quy thì có được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không.

Học liên thông đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? (ảnh minh hoạ).

Ngày 1/10/2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Theo đó, các trường hợp thuộc diện tạm hoãn gồm công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học hoặc trình độ cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Đây là căn cứ quan trọng để xác định một sinh viên đang học đại học có thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không.

Theo trả lời của Bộ Quốc phòng, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên.

Trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không thuộc diện được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định nêu trên.

Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo; đối với trường hợp đào tạo liên thông thì quá trình đào tạo phải liên tục, không gián đoạn.

Như vậy, khi xem xét một trường hợp học liên thông, không chỉ căn cứ vào tên gọi “đào tạo liên thông” mà còn phải xác định quá trình đào tạo cụ thể, khóa học, trình độ đào tạo và việc công dân đã từng được hưởng tạm hoãn ở khóa đào tạo trước đó hay chưa.

Trong trường hợp công dân đã hoàn thành một khóa đào tạo và trước đó đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, sau đó tiếp tục theo học một khóa đào tạo khác, việc tiếp tục học không đồng nghĩa đương nhiên được hưởng thêm một lần tạm hoãn.